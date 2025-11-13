अब फ़ोन पर रखें अपना आधार कार्ड: UIDAI का आधार ऐप दे रहा है प्राइवेसी और ऑफ़लाइन सुविधाएँ

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का आधार ऐप अब यूज़र्स को बेहतर गोपनीयता और सुरक्षा के साथ डिजिटल रूप से अपना आधार एक्सेस करने में मदद कर रहा है. यह ऐप व्यक्तियों को अपने स्मार्टफ़ोन पर आधार कार्ड रखने की सुविधा देता है, जिससे फिजिकल कॉपी प्रति रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है.

कस्टम प्राइवेसी कंट्रोल्स और फैमिली एक्सेस

यह ऐप सुरक्षित एक्सेस के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेस अनलॉक फीचर के साथ आता है. यूज़र्स न केवल अपने आधार विवरण देख सकते हैं, बल्कि उसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड परिवार के सदस्यों के आधार डिटेल्स भी एक्सेस कर सकते हैं.

UIDAI के अनुसार, “गोपनीयता के लिए यूज़र्स को वह जानकारी छिपाने का विकल्प भी मिलेगा जो किसी समय पर आवश्यक नहीं है. उदाहरण के लिए, यदि केवल आपका नाम और फ़ोटो चाहिए तो आप अन्य डिटेल्स जैसे पता और जन्मतिथि छिपा सकते हैं.”

ऑफ़लाइन उपयोग और आसान एक्सेस

यह ऐप Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप की कुछ सुविधाएँ ऑफ़लाइन भी उपलब्ध हैं, जिससे लगातार इंटरनेट न होने पर भी यूज़र्स के लिए इसका उपयोग आसान हो जाता है.

प्रारंभिक सेटअप के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार आधार डिटेल्स लोड हो जाने के बाद यूज़र ऐप को ऑफ़लाइन मोड में खोलकर आवश्यक जानकारी देख सकते हैं. हालांकि, ऐप की पूरी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.