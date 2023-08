2023 Citroen C3 Aircross के माइलेज का हुआ खुलासा, अक्टूबर में कीमतों का होगा एलान

2023 Citroen C3 Aircross Mileage: लॉन्च से पहले कंपनी ने सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस के माइलेज का खुलासा कर दिया है.

2023 Citroen C3 Aircross इस साल अप्रैल में सिट्रोएन ने अपनी अपकमिंग मिड साइज SUV- C3 Aircross का ग्लोबल डेब्यू किया था. नई कार के लिए बुकिंग अगले महीने शुरू होगी. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 Citroen C3 Aircross Mileage Revealed; Price Announcement in October: सिट्रोएन (Citroen) अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलिओ का विस्तार करने की तैयारी कर रही है. कंपनी (Citroen) ने भारतीय बाजार में लॉन्च से पहले C3 एयरक्रॉस के माइलेज का खुलासा कर दिया है. इस साल अप्रैल में सिट्रोएन ने अपनी अपकमिंग कार का भारत में ग्लोबल डेब्यू किया था. नई कार के लिए बुकिंग अगले महीने शुरू होगी. अक्टूबर 2023 में सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस के कीमतों का एलान किया जाएगा. 2023 Citroen C3 Aircross: इंजन और माइलेज कंपनी भारतीय बाजार में मिड-साइज़ SUV- सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 110 bhp पावर और 190 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए अपकमिंग कार के इंजन को सिर्फ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विकल्प के साथ होगा. यह मिड-साइज SUV एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल पर 18.5 किलोमीटर का माइलेज (ARAI सर्टिफाइड) देगा. Also Read: ITR Late Filing: वक्त पर नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास अब क्या है उपाय? कितना हो सकता है नुकसान 2023 Citroen C3 Aircross: फीचर और हार्डवेयर फीचर की बात करें तो सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 5 + 2 सीटिंग लेआउट और सभी बेसिक सेफ्टी फीचर मिलेंगे. इस मिड साइज SUV की लंबाई लगभग 4300 मिमी है, इसमें 2671 मिमी का व्हीलबेस और 200 मिमी का विशाल ग्राउंड क्लीयरेंस है. 2023 Citroen C3 Aircross: कीमत और मुकाबला नई सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की कीमतें इस साल अक्टूबर में सामने आएंगी. अगले महीने से इसके लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी. लॉन्च के तुरंत बाद सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की डिलीवरी शुरू हो जाएगी. उम्मीद है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपये से 16 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. नई कार बाजार में उपलब्ध किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. (Article : Shakti Nath Jha)