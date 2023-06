2023 Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: कौन है बेहतर? नई बाइक खरीदने से पहले चेक करें कीमत, इंजन समेत हर डिटेल

2023 Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100; Price, Specs Comparison: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने हाल ही में अपनी एंट्री लेवल बाइक HF Deluxe का लेटेस्ट एडिशन पेश किया. कंपनी ने अपडेटेड बाइक में कुछ नए फीचर शामिल किए. भारतीय बाजार में 2023 Hero HF Deluxe बाइक को 60,760 रुपये के शुरूआती कीमत (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया. हीरो की इस बाइक को हीरो शाइन (Hero Shine 100) कड़ी टक्कर देती है. इन दोनों में से आपके लिए कौन बेहतर है यहां स्पेसिफिकेशन, फीचर समेत तमाम पहलुओं पर आधारित तुलनात्मक ब्योरा देख सकते हैं.

Hero HF Deluxe (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: डिजाइन और कलर

डिजाइन के लिहाज से देखें तो एंट्री लेवल हीरो एचएफ डीलक्स बाइक का लुक काफी सिंपल है. वहीं होंडा शाइन 100 की डिजाइन Shine 125 मॉडल से काफी मिलती जुलती है और यह बाजार में 5 कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. इन सभी कलर वेरिएंट का बेस ब्लैक है जबकि ग्राफिक्स का कलर रेड (Red), ब्लू (Blue), ग्रीन (Green), गोल्ड (Gold) और ग्रे (Grey) स्कीम में दिए गए हैं. बेस और ग्राफिक, दोनों के मेल से बाइक का लुक डुअल-टोन नजर आता है.

Honda Shine 100 (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

वहीं दूसरी तरफ Hero HF Deluxe बाइक 9 कलर वेरिएंट- कैनवास ब्लैक (Canvas Black), नेक्सस ब्लू (Nexus Blue), स्पोर्ट के साथ ब्लैक (Black with Sports Red), कैंडी ब्लेजिंग रेड (Candy Blazing Red), ब्लैक के हैवी ग्रे (Heavy Grey with Black), गोल्ड (Gold), परपल के साथ ब्लैक (Black with Purple), टेक्नो ब्लू (Techno Blue) और ग्रीन के सात हैवी ग्रे (Heavy Grey with Green) में उपलब्ध है.

Honda Shine 100 (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: इंजन और माइलेज

स्पेसिफिकेशन Hero HF Deluxe Hero Shine 100 इंजन 97.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 99.7cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड पावर 7.9 bhp 7.6 bhp टॉर्क 8.05 Nm 8.05 Nm गियरबॉक्स 4-स्पीड 4-स्पीड माइलेज 60-70 किमी प्रति लीटर 60-70 किमी प्रति लीटर इंजन और माइलेज

Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: हार्डवेयर और फीचर

हार्डवेयर के लिहाज से देखें तो अपडेटेड हीरो एचएफ डीलक्स और होंडा शाइन 100 इन दोनों बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर में डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर दिया गया हैं. ब्रेकिंग सिस्टम देखें तो बाइक दोनों छोर पर ड्रम ब्रेक (कंबाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम) मिलता है. इनमें एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जो सफर के दौरा बाइक से जुड़े हर डिटेल का ब्योरा देता है.

Hero HF Deluxe vs Honda Shine 100: कीमत

ब्रांड और मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) Hero HF Deluxe 60,760 – 67,908 रुपये Honda Shine 100 64,900 रुपये प्राइस लिस्ट

2023 हीरो एचएफ डीलक्स को चार वेरिएंट में पेश किया गया है, दिल्ली में इस बाइक की एक्सशोरूम कीमत 60,760 रुपये से 67,908 रुपये के बीच है. वहीं बाजार में होंडा शाइन 100 सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसकी कीमत 64,900 रुपये है.

(Article : Shakti Nath Jha)