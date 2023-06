2023 Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: कौन सी बाइक है बेहतर, खरीदने से पहले कीमत, इंजन समेत हर डिटेल चेक करें

लेटेस्ट Hero Xtreme 160R 4V और Bajaj Pulsar N160 बाइक में से किसी एक को खरीदने से पहले इनमें दिए गए इंजन, हार्डवेयर, फीचर, डिजाइन, कलर, गियरबॉक्स और कीमतों का तुलनात्मक ब्योरा यहां देख सकते हैं.

Hero Xtreme 160R 4V की कीमत 1.27 लाख रुपये है जबकि TVS Apache RTR 160 4V को 1.23 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में खरीदा जा सकता है. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने हाल ही में अपनी नई बाइक Xtreme 160R 4V को भारतीय बाजार में पेश किया. कंपनी ने इस लेटेस्ट बाइक को 1.27 लाख रुपये एक्सशोरूम कीमत में लॉन्च किया है. हीरो ने इसके ऑउटगोइंग मॉडल की तुलना में नई बाइक में कुछ नए फीचर जोड़े हैं. लेटेस्ट Hero Xtreme 160R 4V बाजार में उपलब्ध Bajaj Pulsar N160 बाइक को कड़ी टक्कर देती है. अगर आप इन दोनों बाइक्स में से किसी को लेने का विचार कर रहे हैं तो इनमें दिए गए इंजन, हार्डवेयर, फीचर, डिजाइन, कलर, गियरबॉक्स और कीमतों का तुलनात्मक ब्योरा यहां देख सकते हैं. Hero Xtreme 160R 4V Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: डिजाइन और कलर डिजाइन की बात करें तो ये दोनों ही नेकेड स्ट्रीटफाइटर्स का लुक में बेहद दमदार नजर आते हैं. यंग ऑडिएंस को ध्यान में रखकर इन्हें डिजाइन दिया गया हैं. नई हीरो Xtreme 160R 4V को तीन कलर वेरिएंट- ब्लेज़िंग स्पोर्ट्स रेड, मैट स्लेट ब्लैक और नियॉन शूटिंग स्टार में बाजार में पेश किया गया है. वहीं Bajaj Pulsar N160 भी 3 कलर स्कीम्स- कैरेबियन ब्लू, ब्रुकलिन ब्लैक और रेसिंग रेड में उपलब्ध है. Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: इंजन और गियरबॉक्स स्पेसिफिकेशन Hero Xtreme 160R 4V Bajaj Pulsar N160 इंजन 163.2cc, सिंगल-सिलेंडर,

एयर एंड ऑयल-कूल्ड,

फ्यूल-इंजेक्टेड 164.82cc, सिंगल-सिलेंडर,

ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड पावर 16.6 bhp 15.7 bhp टॉर्क 14.6 Nm 14.65 Nm गियरबॉक्स 5 स्पीड 5 स्पीड दोनों बाइक्स के इंजन और गियरबॉक्स का ब्योरा लेटेस्ट हीरो Xtreme 160R 4V स्ट्रीटफाइटर में सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड तकनीक आधारित 163.2cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 16.6 bhp का पावर और अधिकतम 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरी तरफ बजाज पल्सर N160 बाइक में सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 164.82cc इंजन मिलता है जो 15.7 bhp पावरऔर 14.65 Nm टॉर्क जनरेट करता है. दोनों स्ट्रीटफाइटर्स 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं. Also Read: SEBI के एक्शन के बाद IIFL Securities के शेयरों में भगदड़, इंट्राडे में 18% तक आई गिरावट, क्या है मामला? Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: कीमत ब्रांड और मॉडल दिल्ली में कीमत (एक्स-शोरूम) Hero Xtreme 160R 4V 1.27 लाख रुपये से 1.37 लाख रुपये के बीच Bajaj Pulsar N160 1.23 लाख रुपये से 1.31 लाख रुपये के बीच दोनों की कीमतों का ब्योरा नई 2023 Hero Xtreme 160R 4V को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है. दिल्ली में इसकी एक्सशोरूम कीमत 1.27 लाख रुपये से 1.37 लाख रुपये के बीच है. वहीं बजाज पल्सर N160 बाजार में दो वेरिएंट में उपलब्ध है. इसकी कीमत 1.23 लाख रुपये से 1.31 लाख रुपये के बीच है. Hero Xtreme 160R 4V vs Bajaj Pulsar N160: हार्डवेयर और फीचर सेस्पेंसन ड्यूटी के लिए हीरो Xtreme 160R 4V बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स मिलता हैं जबकि पल्सर N160 में सामान्य टेलीस्कोपिक यूनिट दिया गया है. बाइक के पिछले हिस्से में मोनो-शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके लिए हीरो Xtreme 160R 4V में फ्रंट में डिस्क और रियर साइड में सिंगल-चैनल एबीएस के साथ डिस्क/ड्रम दिया गया है. वहीं बजाज पल्सर N160 में फ्रंट और रियर साइड में सिंगल या डुअल-चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. फीचर के लिहाज से देखें तो बजाज पल्सर N160 में सेमी-डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है जबकि हीरो Xtreme 160R में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल कंसोल दिया गया है. (Article: Shakti Nath Jha)