2023 Honda CD110 Dream Deluxe लॉन्च, कीमत 73,400 रुपये से शुरू,

2023 Honda CD110 Dream Deluxe: लेटेस्ट होंडा CD110 ड्रीम डिलक्स में OBD2 मानक के अनुरूप इंजन मिलता है. यह 8.68 bhp पावर और 9.30 Nm पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

2023 Honda CD110 Dream Deluxe: (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपनी CD110 Dream Deluxe बाइक को अपडेट के साथ पेश किया. कंपनी की नई बाइक 73,400 रुपये के शुरूआती कीमत (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च हुई. अपडेटेड बाइक में कुछ नई खूबियां शामिल की गई हैं. लेटेस्ट बाइक पहले की तुलना में आरामदायक है. अब यह कुछ नए कलर में भी उपलब्ध है. इन्हीं सब की बदौलत यह एंट्री लेवल बाइक ग्राहकों के लिए और अट्रैक्टिव सेगमेंट के तौर पर उभरी है. टू-व्हीलर बनाने वाली जापानी कंपनी HMSI लेटेस्ट बाइक पर कॉम्प्रिहेन्सिव 10-ईयर की वारंटी पैकेज की भी पेशकश कर रही है जिसमें अपडेटेड CD110 ड्रीम डिलक्स पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 7 साल तक ऑप्शनल एक्सपेंडेबल शामिल है. हाल ही में होंडा ने भारतीय बाजार में SP160 बाइक लॉन्च की थी. Also Read: वक्त पर ITR फाइलिंग के बाद भी अबतक नहीं आया रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया सलाह 2023 Honda CD110: इंजन कंपनी के एंट्री लेवल बाइक होंडा CD110 ड्रीम डिलक्स में 109.51cc का इंजन (PGM-Fi) दिया गया है. यह इंजन लेटेस्ट OBD2 मानक के अनुरूप है. इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.109.51cc का इंजन 8.68 bhp का पावर और 9.30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इंजन होंडा के एनहेंस्ड स्मार्ट पावर (eSP) तकनीक पर आधारित है जो साइलेंट स्टार्ट को (एसीजी) स्टार्टर मोटर और प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (PGM-Fi) के साथ मिलकर तैयार किया गया है. 2023 Honda CD110: फीचर्स और स्टाइलिंग साइड कवर और फ्यूल टैंक पर स्टाइलिश डिकल्स (stylish decals), मफलर पर क्रोम शील्ड और 5 स्पोक सिल्वर एलॉय व्हील हाइलाइट्स के साथ समग्र डिजाइन जैसा रहता है. होंडा अपडेटेड CD110 के साथ चार शेड पेश कर रही है जिसमें ब्लैक के साथ रेड, ब्लैक के साथ ब्लू, ब्लैक के साथ ग्रीन और ब्लैक के साथ ग्रे शामिल है. होंडा CD110 ड्रीम डिलक्स में तमाम बेसिक फीचर मिलते हैं जिसमें हैलोजन लाइटिंग, इंजन स्टार्ट/स्टॉप स्विच, साइड-स्टैंड इंजन इनहाबिटर और इक्वलाइज़र के साथ कॉम्बी-ब्रेक सिस्टम (CBS) शामिल हैं. (Article : Arun Prakash)