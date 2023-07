2023 Honda Elevate SUV की माइलेज का हुआ खुलासा, जल्द ही कीमतों का भी होगा एलान

होंडा कार्स इंडिया ने लॉन्च से पहले Elevate SUV के माइलेज का खुलासा कर दिया है. नई कार के लिए 21,000 रुपये टोकन प्राइस का भुगतान कर बुकिंग करा सकते हैं.

2023 Honda Elevate SUV: होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने हाल ही में अपनी मिड साइज SUV- एलिवेट से पर्दा उठाया था. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 Honda Elevate SUV Mileage Figures Revealed; Price Announcement Soon: होंडा कार्स इंडिया (Honda Cars India) ने हाल ही में अपनी मिड साइज SUV- एलिवेट से पर्दा उठाया था. कंपनी की बिल्कुल नई मॉडल के लिए बुकिंग जारी है. खरीदार 21,000 रुपये टोकन प्राइस का भुगतान कर एलिवेट SUV के लिए बुकिंग करा सकते है. सितंबर 2023 में कंपनी अपनी नई कार की कीमतों की एलान करेगी. आधिकारिक लॉन्च से पहले कार बनाने वाली जापान की कंपनी होंडा ने एलिवेट के माइलेज के आंकड़ों का खुलासा कर दिया है. 2023 Honda Elevate SUV: माइलेज इंजन वेरिएंट माइलेज (ARAI-सर्टिफाइड) Petrol MT 15.31 kmpl Petrol CVT

वेरिएंट के आधार माइलेज का दावा कंपनी का दावा है कि होंडा एलिवेट पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट एक लीटर फ्यूल में 15.31 किलोमीटर की माइलेज देगी. इसकी पेट्रोल CVT वेरिएंट एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल से 16.92 किलोमीटर चलेगी. होंडा एलिवेट के माइलेज से जुड़े आंकड़े एआरएआई-प्रमाणित (ARAI-certified) हैं. हालांकि वास्तविक दुनिया में ड्राइविंग कंडिशन के आधार पर इस कार की माइलेज अलग-अलग होगी. Honda Elevate SUV: डिजाइन और सेफ्टी फीचर एलिवेट के फ्रंट और रियर में LED लाइट्स मिलता है. वहीं इसके केबिन को आरामदायक और स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है. बात करें डाइमेंशन की तो नई का 4,312mm लॉन्ग, 1,790mm वाइड और 1,650mm टाल है. इस कार का व्हील बेस 2,650mm का है. एलिवेट में 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है और इसमें सामान रखने के लिए 458 लीटर का बूट मिलता है. विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी सवारी प्रदान करने के लिए एलिवेट की राइड क्वॉलिटी को ट्यून किया गया है. एलिवेट में स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें प्रीमियम स्पीकर, 7.0 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल समेत तमाम नए फीचर देखने को मिलते हैं. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें होंडा सेंस (Honda Sense) मिलता है जिसमें लेन सेंसिंग (lane sensing), इमरजेंसी स्टॉप (emergency stop), रियर कैमरा (rear camera) और पार्किंग सेंसर (parking sensor), स्टेबिलिटी कंट्रोल (stability control), हिल स्टार्ट असिस्ट (hill start assist) और भी कई सेफ्टी फीचर शामिल हैं. Honda Elevate SUV: इंजन और गियरबॉक्स अपकमिंग होंडा एलिवेट में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा. बताया जा रहा है कि इसमें वही पावरट्रेन मिलेगा जो होंडा सिटी में दिया गया है. नई कार में मिलने वाला यह इंजन 119 bhp का पावर और अधिकतम 145 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्टेप CVT के साथ जोड़ा गया होगा. इसमें कोई हाइब्रिड इंजन नहीं मिलेगा लेकिन कंपनी अगले 3 साल के भीतर एलिवेट की इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करेगी.