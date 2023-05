2023 Hyundai i20 facelift: ADAS फीचर से लैस हुंडई i20 फेसलिफ्ट की पहली झलक आई सामने, कब होगी देश में लॉन्च? चेक करें खूबियां

2023 Hyundai i20 Facelift: ADAS फीचर से लैस नई हुंडई i20 फेसलिफ्ट की बिक्री यूरोपीय बाजार में जल्द ही शुरू होने वाली है. विदेशी बाजार में पेश किए जाने के बाद इस कार को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा.

2023-Hyundai-i20-facelift: अपडेटेड Hyundai i20 की तस्वीरों का पहला सेट ऑनलाइन सामने आया है. (फोटो: एक्सप्रेस फोटो)

2023 Hyundai i20 Facelift Makes Global Debut With ADAS: हुंडई मोटर (Hyundai Motor) अपने हैचबैक सेगमेंट की प्रीमियम कार i20 के लेटेस्ट फेसलिफ्ट एडिशन (2023 Hyundai i20 Facelift) को जल्द ही लॉन्च करने वाली है. हाल ही में अपडेटेड Hyundai i20 की तस्वीरों का पहला सेट ऑनलाइन सामने आया है. बताया जा रहा है कि हुंडई i20 फेसलिफ्ट के अपडेटेड एडिशन की बिक्री यूरोपीय बाजार में जल्द ही शुरू होगी. एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई i20 फेसलिफ्ट के इस अपडेटेड एडिशन को यूरोपीय बाजार में उतारने के कुछ समय बाद भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. Hyundai i20 facelift: अपडेटेड एडिशन में क्या मिलेगा नया 2023 Hyundai i20 facelift हुंडई अपने थर्ड जनरेशन वाली मॉडल i20 की डिज़ाइन में को अहम बदलाव नहीं किया है. कंपनी के इस कार की एक्सटीरियर और इंटीरियर में खास परिवर्तन देखने को मिलते हैं. हालांकि कार के ग्रिल और फ्रंट बंपर को कुछ अपडेट किया गया है. इसमें हर तरफ दो बड़े तीर के जैसा इनलेट देखने को मिलता है. निचले हिस्से पर थोड़ा अलग ही तरह का ब्लैक फिनिश नजर आता है. हुंडई i20 फेसलिफ्ट के अपडेटेड एडिशन में नए अलॉय व्हील डिजाइन दिए गए हैं, जिनमें लोअर वेरिएंट में 16-इंच यूनिट्स और हाई वेरिएंट में 17-इंच यूनिट्स शामिल है. Karnataka Election 2023: सपा, आप, डीएमके और टीएमसी ने दी कांग्रेस को बधाई, क्या 2024 में साथ आएंगी ये पार्टियां Hyundai i20 facelift: ADAS और नए फीचर्स 2023 Hyundai i20 facelift Hyundai i20 फेसलिफ्ट के लेटेस्ट एडिशन में जो सबसे अहम फीचर शामिल किया गया है वह ADAS. इसमें लेन असिस्ट (lane assist) और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग (forward collision warning) भी जोड़े गए हैं. यूरोपीय बाजार में पेश की जाने वाली इस कार के लेटेस्ट एडिशन में फुल LED हेडलैंप दिए गए हैं बाकी फीचर समान है. 2023 Hyundai i20 facelift लेटेस्ट एडिशन में हुंडई लोगो के लोकेशन को बदल दिया गया है. अब ये लोगों ग्रिल की बजाय बोनट के बेस पर नजर आएगा. साथ ही इसे नए 2D डिजाइन के साथ पेश किया गया है. हुंडई i20 फेसलिफ्ट के लेटेस्ट एडिशन में नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील भी दिए गए हैं. लोअर वेरिएंट वाले कार में यह व्हील 16-इंच और टॉप वेरिएंट में 17-इंच का है. Karnataka Election Result: बीजेपी की हार का कौन जिम्मेदार? मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिया बयान Hyundai i20 facelift: इंजन और गियरबॉक्स यूरोपीय बाजार में पेश की जाने वाली लेटेस्ट हुंडई i20 फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा. यह इंजन 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक पर आधारित होगा. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या 7-स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चुनने का विकल्प होगा. Hyundai i20 facelift: देश में हुंडई की लेटेस्ट कार कब होगी लॉन्च लेटेस्ट हुंडई i20 फेसलिफ्ट जल्द ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेश की जाने वाली है. उसके बाद उम्मीद है कि कुछ महीनों के भीतर भारतीय बाजार में इस नई कार को पेश की जाएगी. देश में लॉन्च के बाद हुंडई की ये कार बाजार में उपलब्ध Tata Altroz, Toyota Glanza और Maruti Suzuki Baleno को कड़ी टक्कर देगी. (Article : Arushi Rawat)