2023 Kia Seltos की हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा समेत इन SUV से है टक्कर, चेक करें हर एक की कीमत

2023 Kia Seltos facelift vs SUV Rivals: भारतीय बाजार में नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत 10.89 लाख रुपये शुरु है. मिड साइज SUV की बाजार में उपलब्ध जिन गाड़ियों से टक्कर है यहां उनमें से कुछ की कीमतों का ब्योरा यहां देख सकते हैं.

2023 Kia Seltos Facelift: नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत 10.90 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 Kia Seltos Facelift vs SUV Rivals: किआ इंडिया ने अपनी बेहद पापुलर मिड साइज SUV- 2023 सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमतों से बीते दिन पर्दा उठा लिया. देश में नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की एक्स-शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपये से शुरु है. बाजार में ये नई SUV तीन ट्रिम्स- टेक लाइन, GT लाइन और X-लाइन में उपलब्ध है. इन तीन ट्रिन और इंजन विकल्प को मिलाकर किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट कई वेरिएंट में बाजार में मौजूद है. वेरिएंट के आधार पर सभी की कीमतें इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं. किआ सेल्टोस भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली कंपनी की कार है. हाल ही में कंपनी ने अपनी इस कार को प्रमुख अपडेट के साथ बाजार में पेश किया है. नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की बाजार में उपलब्ध हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara), होंडा एलिवेट (Honda Elevate), स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq), फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) जैसी गाड़ियों से कड़ी टक्कर है. यहां नई किआ सेल्टोस और उसके प्रतिस्पर्धियों की कीमतों की तुलना की गई है. खरीदारी करने से पहले सभी मिड साइज SUV का ब्योरा देख सकते हैं. Also Read: 2023 Maruti Suzuki Brezza: अपडेट के बाद मारुति ब्रेजा मैनुअल की घट गई माइलेज, क्या है वजह? 2023 Kia Seltos vs SUV Rivals: कीमत ब्रांड और मॉडल पेट्रोल वेरिएंट

(लाख रुपये) डीजल वेरिएंट

(लाख रुपये) Kia Seltos 10.89 – 19.99 11.99 – 19.99 Hyundai Creta 10.87 – 18.35 11.96 – 19.20 Maruti Suzuki Grand Vitara 10.70 – 19.95 उपलब्ध नहीं Honda Elevate 11.49 – 17.99

(अनुमानित) उपलब्ध नहीं Skoda Kushaq 11.59 – 19.69 उपलब्ध नहीं Volkswagen Taigun 11.62 – 19.46 उपलब्ध नहीं प्राइस लिस्ट उपरोक्त लिस्ट में शामिल किआ सेल्टोस और हुंडई क्रेटा भारतीय बाजार में दो एकमात्र ऐसे मिड साइज SUV हैं जो पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों के साथ आते हैं. इसके अलावा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा एक और हाइब्रिड विकल्प मिलता है. कीमत के मामले में सेल्टोस 10.89 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. (Article : Shakti Nath Jha)