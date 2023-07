2023 Kia Seltos Facelift: किआ सेल्टोस अब ADAS तकनीक से लैस, नई SUV में शामिल एडवांस फीचर की देखें डिटेल

2023 Kia Seltos Facelift: किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे अधिक बिकने वाली मिड साइज SUV- सेल्टोस को नए अवतार में पेश किया है. कंपनी ने नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को डिजाइन और सेफ्टी के मामले में अपडेट किया है. इसमें मैकेनिकल तौर पर भी कुछ अपडेट शामिल किए गए हैं. भारतीय बाजार में फेसलिफ्टेड किआ सेल्टोस की कीमत (एक्स शोरूम) 10.90 लाख रुपये से शुरू है. इस कीमत पर सेल्टोस फेसलिफ्ट बाजार में उपलब्ध हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है.

2023 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट अब 3 इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. नई कार पेट्रोल और डीजल वर्जन में मौजूद है. बात करें इंजन विकल्प की तो इसमें पहला विकल्प 1.5-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का है जो 113bhp का पावर जनरेट करता है. किआ सेल्टोस में दूसरा इंजन विकल्प 1.5-लीटर डीजल पावरट्रेन का है जो 113bhp पावर जनरेट करता है. इसके अलावा कंपनी ने इस कार को एक नए इंजन विकल्प के साथ पेश किया है. अब किआ सेल्टोस 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है. यह दमदार इंजन 158bhp पावर जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए ये इंजन तमाम ट्रांसमिशन विकल्प- MT, iMT, AT, IVT और DCT के साथ आते हैं.

नई किआ सेल्टोस में मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर

नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट तमाम स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के साथ आती है. इसमें 6 एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर, डायनामिक गाइड लाइन, रिवर्स कैमरा, सभी व्हील पर डिस्क ब्रेक और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर नजर आते हैं.

किआ सेल्टोस अब ADAS लेवल 2 फीचर से है लैस

नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट अब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS लेवल 2 फीचर से लैस है. इस एडवांस तकनीक के शामिल किए जाने के बाद अपने सेगमेंट में सेल्टोस एमजी हेक्टर (MG Hector) और एमजी एस्टर (MG Astor) के बाद तीसरी SUV बन गई है. किआ सेल्टोस में ADAS लेवल 2 कई ऑटोनोमस फंक्शन उपलब्ध कराता है. इस तकनीक के जोड़े जाने से नई कार में कुल 17 एडवांस ऑटोनोमस फंक्शन नजर आते हैं. यहां नीचे डिटेल दिए गए हैं.

फॉरवर्ड कॉलिशन वार्निंग (Forward Collision Warning) और फॉरवर्ड कॉलिशन अवोइडेंस असिस्ट (Forward Collision-Avoidance Assist)-(कार, पैदल यात्री, साइकिल चालक और जंक्शन टर्निंग)

लेन डिपार्चर वार्निंग (Lane Departure Warning),लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist) और लेन फॉलोइंग असिस्ट (Lane Following Assist)

स्मार्ट क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो (Smart Cruise Control with Stop and Go) और लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट (Leading Vehicle Departure Alert)

हाई बीम असिस्ट (High Beam Assist), ड्राइवर अटैनशन वार्निंग (Driver Attention Warning) और सेफ एग्जिग वार्निंग (Safe Exit Warning)

ब्लाइंग स्पॉट कॉलिशन वॉर्निंग (Blind Spot Collision Warning), ब्लाइंड स्पॉट कॉलिशन अवोइडेंस असिस्ट(Blind Spot Collision-Avoidance Assist), रियर क्रॉस ट्रैफिक वॉर्निंग (Rear Cross Traffic Warning), रियर क्रॉस ट्रैफिक कॉलिशन अवोइडेंस असिस्ट (Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist)