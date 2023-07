2023 Kia Seltos facelift से उठा पर्दा, नई SUV के लिए 14 जुलाई से बुकिंग होगी शुरू

2023 Kia Seltos facelift: खरीदार K-कोड के जरिए नई सेल्टोस फेसलिफ्ट के लिए प्री-बुकिंग करा सकते हैं.

2023 Kia Seltos facelift की कीमतों का खुलासा अभी नहीं किया गया है. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

किआ सेल्टोस साल की सबसे चर्चित कार में से एक है. किआ इंडिया ने आज अपने किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट (2023 Kia Seltos) से पर्दा उठा लिया. इस नई कार के लिए बुकिंग 14 जुलाई से की जा सकेगी. लेटेस्ट सेल्टोस को प्री-बुक करने के लिए खास तरीके अपनाने होंगे. इसके लिए खरीदारों को मौजूदा सेल्टोस मालिक से K-कोड लेना होगा. उसके बाद ही वे K- कोड की मदद से नई सेल्टोस के लिए बुकिंग कर सकेंगे. किआ सेल्टोस की मौजूदा मॉडल ही तमाम फीचर्स से लैस है. नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में भी कई फीचर्स जोड़े गए हैं. यही खूबियां इसे और भी दिलचस्प बनाती है. नई सेल्टोस फेसलिफ्ट को 3 वेरिएंट- X-Line, GT-Line और Tech-Line में पेश किया जाएगा. Also Read: Harley-Davidson X440: भारत में मिलेगी हार्ले-डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक, कीमत 2.29 लाख से शुरू, हीरो के साथ मिलकर लॉन्च किया नया मॉडल 2023 Kia Seltos facelift 2023 Kia Seltos facelift: मिलेंगे ये फीचर्स डिज़ाइन की बात करें तो अपकमिंग सेल्टोस फेसलिफ्ट में रि-डिज़ाइन किया गया फ्रंट एंड, हेडलाइट्स और अपडेटेड ग्रिल दिया गया है. ये सभी बदलाव नई कार को रिफ्रेश लुक देते हैं. रियर साइज में देखें तो टेल लैंप और रियर बम्पर में चेंज किए गए हैं. इसमें अलॉय व्हील नए डिज़ाइन में नजर आता है. कुल मिलाकर किआ ने सेल्टोस को जरूरी डिज़ाइन को अपडेट किया है. लेकिन फेमिलियर सिल्हूट को कंपनी ने सेल्टोस में अभी भी बरकरार रखा है. एंटीरियर पर नजर डालें तो अपडेटेड सेल्टोस में दो 10.25-इंच के डिस्प्ले मिलते है. जिसमें से एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के तौर पर काम करता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रूप में काम करता है. नई सेल्टोस में प्रीमियम बोस स्पीकर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और तमाम फीचर जोड़े गए हैं. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो नई सेल्टोस में कई एयरबैग, रिवर्स कैमरा, 360-डिग्री कैमरा, पार्किंग सेंसर और बहुत कुछ के साथ अपडेट भी देखने को मिलेंगे. इसमें ADAS लेवल 2 होगा. जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. इंजन विकल्प की बात करें तो 2023 किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में 3 इंजन विकल्प होंगे. नई कार में 1.5-लीटर पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल और नया 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विकल्प देखने को मिलेंगे. ये इंजन 158bhp का पावर और 253Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होंगे. इसमें इंजन के साथ कई गियरबॉक्स- मैनुअल, iMT, DCT, ऑटोमैटिक टॉर्क कनवर्टर और CVT विकल्प दिए गए होंगे.