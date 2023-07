2023 Kia Seltos Facelift vs Maruti Grand Vitara: कौन सी कार है बेहतर, कीमत, इंजन, फीचर समेत ये डिटेल देखकर करें फैसला

2023 Kia Seltos Facelift vs Maruti Grand Vitara: पुरानी के मुकाबले नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस है. यह बाजार में उपलब्ध मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को टक्कर देती है. यहां स्पेसिफिकेशन, फीचर, कीमत समेत तमाम पहलुओं पर आधारित दोनों कारों का तुलनात्मक ब्योरा देख सकते हैं.

2023 Kia Seltos facelift vs Maruti Suzuki Grand Vitara: नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत 10.89 लाख रुपये से शुरू है. जबकि मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत 10.70 लाख रुपये से शुरू है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 Kia Seltos facelift vs Maruti Suzuki Grand Vitara: किआ इंडिया ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी मिड-साइज़ SUV-सेल्टोस का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया है. कंपनी ने अपनी नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को देश में 10.89 लाख रुपये के शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. पुरानी के मुकाबले नई सेल्टोस तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस है. नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट बाजार में उपलब्ध मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को कैसे टक्कर देती है. यहां स्पेसिफिकेशन, फीचर और कीमत का तुलनात्मक ब्योरा देख सकते हैं. 2023 Kia Seltos vs Maruti Grand Vitara: इंजन और गियरबॉक्स नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता है. ये दोनों इंजन 113 bhp पावर जनरेट करने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें एक और नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प भी दिया गया है जो 158 bhp पावर जनरेट करता है.टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस 2023 किआ सेल्टोस अपने सेगमेंट में सबसे अधिक पॉवरफुल SUV माना जाता है. इंजन के आधार पर किआ सेल्टोस कुल 5 ट्रांसमिशन विकल्प- MT, iMT, AT, IVT और DCT में आ रही है. स्पेसिफिकेशन सेल्टोस ग्रैंड विटारा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5 लीटर डीजल 113 bhp 101 bhp पावर 158 bhp 114 bhp (कंबाइन्ड) 113 bhp 144 Nm 136 Nm टॉर्क 253 Nm 122 और 141 Nm (इंजन व मोटर) 250 Nm इंजन की तुलना वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में एक बिल्कुल नया 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसमें स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टैक है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन को e-CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. इसमें 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो 5-स्पीड MT और 6-स्पीड AT ट्रांसमिशन विकल्प के साथ जोड़ा गया है. ग्रैंड विटारा मैनुअल वेरिएंट में ऑप्शनल AWD भी मिलता है. मारुति सुजुकी अपने ग्रैंड विटारा को बाई-फ्यूल CNG विकल्प के साथ भी पेश करती है. Also Read: Citroen C3 Aircross अगले महीने होगी लॉन्च, नई कॉम्पैक्ट SUV में नजर आएगी ये प्रमुख खूबियां 2023 Kia Seltos vs Maruti Grand Vitara: फीचर और सेफ्टी ये दोनों मिड साइज SUV काफी फीचर से भरपूर हैं हालांकि इनमें से किआ एक कदम आगे है दरअसल इसमें लेवल-2 ADAS फीचर भी मिलता है. नई किआ सेल्टोस की अन्य विशेषताओं में दो 10.25-इंच के यूनिट के साथ ट्विन-स्क्रीन सेट-अप, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जैसे तमाम स्टैंडर्ड फीचर शामिल हैं. ग्रैंड विटारा में 9.0-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, 6 एयरबैग समेत तमाम स्टैंडर्ड फीचर के साथ आती है. 2023 Kia Seltos vs Maruti Grand Vitara: कीमत ब्रांड और मॉडल कीमत (एक्स-शोरूम) किआ सेल्टोस 10.89 – 19.99 लाख रुपये मारुति ग्रैंड विटारा 10.70 – 19.95 लाख रुपये कीमतों की तुलना नई किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की शुरूआती कीमत 10.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये है. वहीं दूसरी तरफ मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत 10.70 लाख रुपये से 19.95 लाख रुपये के बीच है. (Article : Shakti Nath Jha)