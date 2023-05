Kia Motors: किआ ने Sonet, Seltos और Carens के डीजल वैरिएंट किए लॉन्च, 9.95 लाख से शुरू है कीमत

2023 Kia Sonet, Seltos, Carens Diesel iMT Launched: लेटेस्ट सोनेट डीजल वैरिएंट की कीमत 9.95 लाख है. iMT टेक्नोलॉजी से लैस 2023 सेल्टोस की कीमत 12.39 लाख और कैरेंस डीजल वैरिएंट की कीमत 12.65 लाख रुपये है.

2023 Kia Sonet, Seltos, Carens Diesel iMT Launched at Rs 9.95 Lakh: किआ (Kia) ने रियल ड्राइविंग एमीशन मानक के अनुरूप में तैयार की गई टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस सोनेट (Sonet), सेल्टोस (Seltos), कैरेंस (Carens) मॉडल की कारें बाजार में पहले ही पेश कर चुकी है. ये सभी नई कारें इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (iMT) टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं. अब किआ ने iMT टेक्नोलॉजी से लैस सोनेट, सेल्टोस, कैरेंस के डीजल वैरिएंट लॉन्च की है. लेटेस्ट सोनेट डीजल वैरिएंट की एक्सशोरूम कीमत 9.95 लाख रुपये है. इसके अलावा iMT टेक्नोलॉजी से लैस सेल्टोस डीजल वैरिएंट की कीमत 12.39 लाख रुपये और कैरेंस डीजल वैरिएंट की एक्सशोरूम कीमत 12.65 लाख रुपये है. iMT टेक्नोलॉजी से लैस ये डीजल वैरिएंट किआ के मुताबिक 2022 में सेल्टोस की बिक्री का 20 फीसदी और सोनेट की बिक्री का 33 फीसदी भागीदारी iMT एडिशन वाली कारों की थी. देश की मौजूदा ट्रैफिक संकट ने खरीदारों को ऑटोमैटिक वैरिएंट की ओर खासा आकर्षित किया है. बात करें iMT टेक्नोलॉजी की तो ये एक ऐसा क्लचलेस मैनुअल है जो सफर के दौरान ज्यादा ट्रैफिक होने की स्थिति में ड्राइविंग को आसान बनाती है. Upcoming Cars in April 2023: मारुति Fronx से MG Comet EV तक, इस महीने बाजार में आने वाली शानदार कारों की लिस्ट नई एडिशन वाली कारें इस तारीख से है उपलब्ध किआ के सभी मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल वर्जन वाली कारों को अब 6iMT वर्जन में अपग्रेड किया जाएगा. कंपनी की ये सभी कारें RDE मानक के अनुरूप पेश की जाएंगी. Seltos, Sonet और Carens की 2023 एडिशन इस साल अप्रैल महीने की पहली तारीख से उपलब्ध है. हाल ही में किआ इंडिया (Kia India) अपने मार्च के नतीजों का एलान किए. इस साल मार्च के महीने में घरेलू बाजार में किआ की 21,501 कारें बिकीं. पिछले महीने में 8,677 मॉडल की बिक्री के साथ कंपनी की बेस्ट सेलिंग सोनेट (Sonet) बनी, इसके बाद कंपनी ने 6,554 कारें सेल्टोस (Seltos) और कैरेंस (Carens) मॉडल की 6,102 कारें बेची. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी की बात करें तो, किआ इंडिया ने FY23 के दौरान अपनी 85,754 कारों का निर्यात किया है, वहीं सिर्फ मार्च 2023 में कंपनी ने 6,200 कारें विदेशी बाजार में एक्सपोर्ट की. (Article : Arushi Rawat)