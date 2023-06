2023 KTM 200 Duke लॉन्च, एडवेंचर बाइक फुल LED हेडलैंप से है लैस, चेक करें कीमत, इंजन समेत हर डिटेल

2023 KTM 200 Duke बाइक को भारतीय बाजार में 1.96 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है.

नई KTM 200 Duke बाइक भारतीय बाजार में दो कलर ऑप्शन- इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और डार्क सिल्वर मेटैलिक में उपलब्ध होगी. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

केटीएम इंडिया (KTM India) ने अपनी एडवेंचर बाइक KTM 200 Duke को नए फीचर के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. LED हेडलैंप से लैस अपडेटेड बाइक को कंपनी ने 1.96 लाख रुपये की कीमत (एक्सशोरूम) में लॉन्च किया है. बता दें कि भारतीय बाजार में पेश की गई 200 Duke बाइक कंपनी की पहली दोपहिया वाहन है. यह सबसे लंबे समय तक बिकने वाली केटीएम की बाइक है. 2023 KTM 200 Duke बाइक में क्या है नया बाजार में 250 Duke और 390 Duke जैसे अन्य बाइक की तुलना में यह मोटरसाइकिल अपनी एज दिखा रही थी. कंपनी ने KTM 200 Duke को एक अहम अपडेट के साथ पेश किया है. इसमें हेडलाइट का लुक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है. बीम के लिए हेडलैंप यूनिट में 6 रिफ्लेक्टर और 32 LED दिया गया है. KTM के लेटेस्ट Duke बाइक में एडिशनल LED DRL यूनिट जोड़ा गया है. Also Read: Adipurush Collection Day 3: विवादों के बीच आदिपुरुष का क्रेज, 3 दिन में कमा लिए 300 करोड़, बन सकती है बड़ी हिट लेटेस्ट एडवेंचर बाइक में नजर आएगी ये खूबियां KTM 200 Duke के लेटस्ट वर्जन में ओल्ड मॉडल के समान सिंगल सिलेंडर, लिक्विड कुल्ड तकनीक पर आधारित इंजन दिया होगा. यह इंजन 24bhp पावर और 19.2Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. KTM 390 Duke मॉडल के विपरीत 200 Duke में क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलता है. लेटेस्ट एडवेंचर बाइक के फ्रंड और रियर साइड में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा. इसमें डुअल-चैनलABS, USF फॉर्क, रियर में मोनोशॉक, ट्यूबलेस टायर के साथ अलॉय व्हील, अंडरबेली एग्जॉस्टस समेत तमाम फीचर जोड़ा गया होगा. नई KTM 200 Duke बाइक दो कलर ऑप्शन- इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और डार्क सिल्वर मेटैलिक में उपलब्ध होगी. लॉन्च पर बात करते हुए बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसिडेंट (प्रोबाइकिंग) सुमीत नारंग ने कहा कि यह LED हेडलैंप KTM 200 Duke बाइक को पहले से ज्यादा शार्प और प्रीमियम बनाता है. इस अपग्रेड के साथ हम उस क्रांति को जारी रख रहे हैं, जिसकी शुरुआत KTM 200 Duke के भारत में पहली बार लॉन्च होने पर परफॉर्मेंस बाइकिंग सेगमेंट में हुई थी. (Article: Rajkamal Narayanan)