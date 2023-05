2023 KTM 390 Adventure: लेटेस्ट फीचर से लैस केटीएम की नई एडवेंचर बाइक लॉन्च, चेक करें कीमत, इंजन समेत बाकी डिटेल

2023 KTM 390 Adventure बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है. जल्द ही इस नई बाइक की डिलीवरी भी शरू होगी.

2023 KTM 390 Adventure को एक और नए कलर वेरिएंट Rally Orange में पेश किया गया है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 KTM 390 Adventure Launched with Spoke Wheels: केटीएम (KTM) ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड बाइक 390 एडवेंचर (KTM 390 Adventure) पेश की है. कंपनी ने देश में इस नई KTM 390 एडवेंचर बाइक को 3.60 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में लॉन्च की है. लेटेस्ट एडवेंचर बाइक की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही बुकिंग कराए ग्राहकों के लिए कंपनी अपने नई बाइक की डिलीवरी शुरू करेगी.इस साल लॉन्च किए गए केटीएम 390 एडवेंचर में कंपनी ने बेहद खास फीचर शामिल किए हैं. बताया जा रहा है कि लेटेस्ट फीचर के कारण एडवेंचर बाइक लवर्स को यह गाड़ी काफी पसंद आएगी. 2023 KTM 390 Adventure: लेटेस्ट बाइक में क्या है नया लेटेस्ट केटीएम 390 एडवेंचर अब एक और नए कलर वेरिएंट रैली ऑरेंज (Rally Orange) में उपलब्ध है. नई बाइक में शामिल किए गए प्रमुख अपडेट की बात करें तो इसमें (19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर स्पोक व्हील्स दिया गया है. केटीएम के लेटेस्ट एडवेंचर बाइक में WP एपेक्स से एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप को शामिल किया गया हैं. फ्रंट USD फोर्क्स पर कंप्रेशन और रिबाउंड के लिए डंपिंग हर बार 30 क्लिक का है. जबकि रियर मोनो-शॉक पर रिबाउंड के लिए 20 क्लिक द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है. पहले की तरह नई बाइक में 10-स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी को बरकरार रखा गया है. MG Comet EV की बुकिंग आज से शुरू, मई के अंत तक होगी डिलीवरी, चेक डिटेल 2023 KTM 390 Adventure: इंजन और गियरबॉक्स KTM 390 एडवेंचर बाइक के लेटेस्ट एडिशन में सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड, लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित 373.2cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 43 bhp का पावर और 37 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है. इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ राइड-बाय-वायर थ्रॉटल मिलता है. Tata Punch EV: टेस्टिंग के दौरान पहली बार नजर आई टाटा की ई-कार Punch, देश में जल्द होगी लॉन्च प्रो-बाइकिंग (बजाज ऑटो) के प्रेसिडेंट सुमीत नारंग ने नई एडवेंचर बाइक की लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि ऑन और ऑफ-रोड सेगमेंट वाली एडवेंचर ओरिएंटेड बाइक की मांग देश में बढ़ रही हैं. उन्होंने बताया कि कंपनी ने KTM Pro-XP Adventure में ग्राहकों की 60 फीसदी हिस्सेदारी अधिक दर्ज की है. सुमीत नारंग ने कहा कि अब कंपनी ने एडजस्टेबल सस्पेंशन और स्पोक व्हील जैसे पापुलर फीचर से लैस 2023 केटीएम 390 एडवेंचर बाइक को लॉन्च की है. उन्होंने दावा किया कि लेटेस्ट फीचर नई एडवेंचर बाइक को और भी सक्षम और बहुमुखी बनाएंगे.