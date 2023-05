2023 KTM 390 Adventure X देश में लॉन्च, 58000 रुपये कम है नए वैरिएंट की कीमत, चेक करें इंजन, फीचर समेत तमाम डिटेल

2023 KTM 390 Adventure X को 2.80 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं दूसरी तरफ KTM 390 Adventure के स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 3.38 लाख रुपये है.

KTM 390 Adventure का लेटेस्ट वैरिएंट कितना किफायती है और कंपनी ने इसमें क्या नया फीचर जोड़ा है उसके बारे में यहां देख सकते हैं.

2023 KTM 390 Adventure X Launched at Rs 2.80 Lakh: केटीएम इंडिया (KTM India) ने अपनी एडवेंचर बाइक (390 Adventure) की एंट्री लेवल वैरिएंट भारतीय बाजार में पेश की है. कंपनी ने अपनी लेटेस्ट केटीएम 2023 एडवेंचर एक्स (2023 KTM 390 Adventure X) को 2.80 लाख रुपये की कीमत में देश में लॉन्च की है. प्राइस के लिहाज से देखें तो नए वैरिएंट की कीमत इस एडवेंचर बाइक के स्टैंडर्ड वैरिएंट से 58,000 रुपये कम है. लेटेस्ट वैरिएंट कितना किफायती है और कंपनी ने इसमें क्या नया फीचर जोड़ा है उसके बारे में यहां देख सकते हैं. 2023 KTM 390 Adventure X: लेटेस्ट एडवेंचर बाइक कितना है अफोर्डेबल स्टैंडर्ड वैरिएंट के मुकाबले लेटेस्ट वैरिएंट वाले KTM 390 एडवेंचर एक्स की कीमत काफी कम है. कीमत में कटौती के कारण लेटेस्ट 390 एडवेंचर एक्स में इलेक्ट्रॉनिक ऐड (electronic aids), ट्रैक्शन कंट्रोल (traction control), क्विक शिफ्टर (quick-shifter) और कार्नरिंग एबीएस (cornering ABS) फीचर नहीं दिए गए हैं. इसके अलावा इस एडवेंचर एक्स बाइक में TFT पैनल के बजाय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी (Bluetooth connectivity) को भी हटा दिया गया है. खास बात ये है कि KTM 390 एडवेंचर बाइक के स्टैंडर्ड और लेटेस्ट वैरिएंट में हार्डवेयर समान दिए गए हैं. 2023 KTM 390 Adventure X: इंजन और गियरबॉक्स लेटेस्ट 2023 KTM 390 एडवेंचर एक्स बाइक में 373.2cc सिंगल सिलेंडर (single-cylinder), लिक्विड कूल्ड (liquid-cooled) तकनीक आधारित, फ्यूल इंजेक्टेड (fuel-injected), DOHC इंजन दिया गया है. यह इंजन 43 bhp का पावर और 37 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. लेटेस्ट वैरिएंट में असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के दोनों छोर पर डिस्क ब्रेक लगा है. नई बाइक स्टैंडर्ड डुअल चैनल एबीएस (dual-channel ABS) से लैस है. इसमें USD फ्रंट फॉर्क (front forks) और सफर के दौरान झटकों को नियंत्रित करने के लिए पिछले हिस्से में मोनो शॉक एब्जॉर्बर (mono-shock absorber) दिया गया है. 2023 KTM 390 Adventure X: कीमत और मुकाबला नई 2023 KTM 390 एडवेंचर एक्स बाइक को भारतीय बाजार में 2.80 लाख रुपये की कीमत पेश किया गया है. स्टैंडर्ड वैरिएंट की तुलना में लेटेस्ट 390 एडवेंचर एक्स की कीमत 58,000 रुपये कम है. KTM 390 एडवेंचर के स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 3.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. बाजार में उपलब्ध रॉयल एनफील्ड हिमालयन (Royal Enfield Himalayan), सुजुकी वी-स्टॉर्म एसएक्स (Suzuki V-Strom SX), BMW G 310 GS समेत तमाम बाइक्स से KTM 390 एडवेंचर के लेटेस्ट वैरिएंट का मुकाबला है. (Article : Shakti Nath Jha)