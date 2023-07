2023 Okinawa Okhi-90 ई-स्कूटर लॉन्च, फुल चार्ज पर चलेगा 160 किमी, चेक करें कीमत और फीचर

Okinawa Okhi-90 के लेटेस्ट एडिशन को 1.86 लाख रुपये के एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर यह ईवी 160 किमी का रेंज देगा.

2023 Okinawa Okhi 90: टू-व्हीलर बनाने वाली गुड़गांव की कंपनी ओकीनावा ऑटोटेक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Okhi-90 का अपडेट वर्जन पेश किया है.

2023 Okinawa Okhi-90 Launched at Rs 1.86 Lakh; Claims 160 km Range: टू-व्हीलर बनाने वाली गुड़गांव की कंपनी ओकीनावा ऑटोटेक(Okinawa Autotech)अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Okhi-90 का अपडेट वर्जन पेश किया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में ओकीनावा ओखी (Okinawa Okhi-90) ईवी के लेटेस्ट एडिशन को 1.86 लाख रुपये के एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया. नए इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब AIS-156 बैटरी लगी है. यह ईवी अपडेटेड मोटर और बेहतर तकनीक फीचर से लैस है. 2023 Okinawa Okhi-90: बैटरी, रेंज और परफार्मेंस ओकीनावा Okhi-90 ई-स्कूटर में 3.6 kWh की रिमूवेबल लीथियम ऑयन बैटरी लगी है. इसमें 3.8 kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है. Okhi-90 इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 राइडिंग मोड- इको (Eco) और स्पोर्ट (Sport) मिलते हैं. ओकीनावा के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को अधितकतम 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया जा सकेगा. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगा. रेगुलर चार्जर की मदद से इस ओकीनावा Okhi-90 के लेटेस्ट एडिशन को 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा. Also Read: Triumph Speed 400: रॉयल एनफील्ड, हार्ले डेविडसन को देती है टक्कर, कीमत और फीचर देखकर लें बाइक खरीदने का फैसला 2023 Okinawa Okhi-90: हार्डवेयर और फीचर Okinawa Okhi-90 में टेलिस्कोपिक फॉर्क्स और ईवी के पिछले हिस्से में डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के दोनों एंड पर E-ABS के साथ डिस्क ब्रेक दिया गया है जिसकी मदद से इस ईवी को कंट्रोल किया जा सकता है. फीचर्स के लिहाज से देखें तो ओखी-90 के लेटेस्ट एडिशन में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग USB पोर्ट, 16-इंच का अलॉय व्हील जैसे तमाम फीचर दिए गए हैं. सफर के दौरान जरूरी सामान ले जाने के लिए इस स्कूटर में 40-लीटर का बूट स्पेस मिलता है. लॉन्च के मौके पर ओकिनावा ऑटोटेक के एमडी और संस्थापक जीतेंद्र शर्मा ने कहा कि लेटेस्ट Okhi-90 ई-स्कूटर कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप में सबसे प्रमुख मॉडलों में से एक बन गया है. इलेक्ट्रिक स्कूटर के नए एडिशन को फिर एक बार ग्राहकों की तरफ से ढेर सारा प्यार मिलेगा. उन्होंने कहा कि अब यह स्कूटर अपडेटेड बैटरी, मोटर और एडवांस कनेक्टिविटी तकनीक से लैस है.