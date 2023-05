2023 Suzuki Hayabusa लॉन्च, 16.90 लाख है कीमत, शानदार फीचर से लैस क्रूजर बाइक कई नए कलर में उपलब्ध

2023 Suzuki Hayabusa Launched with New Colours: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने MY23 के लिए अपडेटेड हायाबुसा (Hayabusa) पेश किया है. भारतीय बाजार में कंपनी ने अपनी नई 2023 सुजुकी हायाबुसा को 16.90 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया है. अपडेटेड हायाबुसा OBD-2 मानक के अनुरूप है. कंपनी ने अपनी इस क्रूजर बाइक को कुछ नए कलर वैरिएंट में पेश किया है. इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. आज से देश भर में सुजुकी की यह बाइक डीलरशिप पर उपलब्ध होगी.

2023 Suzuki Hayabusa: लेटेस्ट एडिशन में ये है नया

साल 2023 में सुजुकी की हायाबुसा नए डुअल-टोन कलर वेरिएंट में उपलब्ध है. यह मैटेलिक थंडर ग्रे के साथ कैंडी डेयरिंग रेड (Metallic Thunder Gray with Candy Daring Red), मैटेलिक मैट ब्लैक नंबर 2 के साथ ग्लास स्पार्कल ब्लैक (Metallic Mat Black No. 2 with Glass Sparkle Black) और पर्ल विगोर ब्लू के साथ पर्ल ब्रिलियंट व्हाइट (Pearl Vigor Blue with Pearl Brilliant White) में पेश किया गया है. इन नए कलर वैरिएंट के अलावा, इसके पेरेग्रीन फाल्कन (Peregrine Falcon) के थर्ड जनरेशन वर्जन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2023 Suzuki Hayabusa: इंजन और गियरबॉक्स

अपडेटेड 2023 सुजुकी हायाबुसा में इनलाइन-4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड 1340cc इंजन दिया गया है जो अब लेटेस्ट एमीशन मानक को पूरा करने के लिए OBD2-A का अनुपालन करता है. यह इंजन 187 bhp का पावर और 150 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इसमें सिक्स-एक्सिस IMU, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, क्रूज़ कंट्रोल समेत कई फीचर्स दिए गए हैं. मोड की बात करें तो अपडेटेड सुजुकी हायाबुसा में 3 पावर मोड दिया गया है.

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर केनिची उमेदा ने अपडेटेड हायाबुसा के लॉन्चिंग के मौके पर बताया कि तीसरी पीढ़ी के हायाबुसा को भारत में लोगों ने काफी पसंद किया. उन्होंने कहा कि लॉन्च के बाद से गुड़गांव प्लांट में असेंबल की गई लगभग सभी गाड़ियां देश भर में रिकॉर्ड समय में बिक चुकी हैं. इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए कंपनी ने अपनी पापुलर सुजुकी हायाबुसा मोटरसाइकिल को नए कलर वैरिएंट और OBD2-A मानक के अनुरूप पेश करने का फैसला किया.