2023 Toyota Innova Crysta: इनोवा क्रिस्टा डीजल का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च, कीमत 19.99 लाख रुपये से शुरू, चेक करें डिटेल

2023 Toyota Innova Crysta Diesel Launched: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने भारतीय बाजार में इनोवा क्रिस्टा डीजल वैरिएंट को रि-एट्रोड्यूश किया है. कंपनी ने देश में इनोवा क्रिस्टा डीजल का 2023 एडिशन लॉन्च किया है. 2023 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमत 19.99 लाख रुपये से शुरू है. इनोवा क्रिस्टा डीजल के लेटेस्ट एडिशन की बुकिंग पहले से ही शुरू है. वैरिएंट के आधार पर इसकी कीमतें यहां देख सकते हैं. 2023 Toyota Innova Crysta: वैरिएंट के आधार पर कीमत इनोवा क्रिस्टा डीजल के लेटेस्ट एडिशन की कीमत 19.99 लाख रुपये से 25-43 लाख रुपये के बीच है. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डीजल के लेटेस्ट एडिशन को 4 वैरिएंट- G, GX, VX और ZX में पेश किया गया है. इनोवा क्रिस्टा डीजल का नया एडिशन फ्लिट यानी बिजनेस के लिहाज से बने कंपनी नेटवर्क के साथ-साथ आम खरीदारों के लिए भी उपलब्ध है. कंपनी की ओर से अभी तक बेस वैरिएंट G की कीमतों का खुलासा नहीं किया गया है. GX वैरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये है. टॉप वैरिएंट ZX 7 सीटर अवतार है. यह केवल प्राइवेट खरीदारों के लिए उपलब्ध है. टॉप वैरिएंट की कीमत 25.43 लाख रुपये है. उपरोक्त लिस्ट में दर्ज वैरिएंट-वाइज कीमतें एक्स-शोरूम हैं. KTM, Yamaha से Hero तक, इस महीने लॉन्च होने वाले टू-व्हीलर की लिस्ट 2023 Toyota Innova Crysta: इंजन और गियरबॉक्स टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डीजल के लेटेस्ट एडिशन में 2.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन 148 bhp पावर और 360 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इनोवा क्रिस्टा डीजल के 2023 एडिशन में ईको और पावर ड्राइव मोड मिलते हैं. इनोवा क्रिस्टा के साथ लेटेस्ट टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की बिक्री की जाएगी. बाजार में नई इनोवा हाइक्रॉस को पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन दोनों विकल्पों के साथ पेश किया गया है. (Article : Shakti Nath Jha)