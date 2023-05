Volkswagen Tiguan का लेटेस्ट एडिशन भारत में लॉन्च, चेक करें कीमत, इंजन समेत तमाम जरूरी डिटेल

2023 Volkswagen Tiguan SUV को भारतीय बाजार में 34.69 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया. ढेरों नए फीचर से लैस टाइगुन का लेटेस्ट एडिशन बाजार में उपलब्ध Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner जैसे गाड़ियों को टक्कर देगा.

Volkswagen Tiguan: टाइगुन एक SUV सेगमेंट की कार है. कंपनी की नई SUV में तमाम नए फीचर और अपडेट जोड़े गए हैं. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

2023 Volkswagen Tiguan Launched in India: फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Tiguan) का लेटेस्ट एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च हो चुका है. फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने SUV सेगमेंट के अपने इस कार को अपडेट के साथ पेश किया है. तमाम लेटेस्ट फीचर से लैस कंपनी की नई कार बाजार में 34.69 लाख रुपये की कीमत (एक्स-शोरूम) में लॉन्च की हुई है. कार बनाने वाली जर्मनी की कंपनी फॉक्सवैगन द्वारा भारतीय बाजार में पेश की गई प्रीमियम कार टाइगुन के लेटेस्ट एडिशन (2023 Volkswagen Tiguan) में दिए गए फीचर, इंजन समेत तमाम अपडेट के बारे में यहां चेक कर सकते हैं. 2023 Volkswagen Tiguan: टाइगुन अब इन लेटेस्ट फीचर से है लैस नई फॉक्सवैगन टाइगुन SUV में वायरलेस फोन चार्जिंग पैड (wireless phone charging pad.) के साथ डुअल-टोन स्टॉर्म ग्रे इंटीरियर (dual-tone Storm Grey interiors) मिलता है. टाइगुन का लेटेस्ट एडिशन अब पार्क असिस्ट (Park Assist) फीचर से लैस है. सेफ्टी के लिए फॉक्सवैगन के इस नई कार में 6 एयरबैग, ABS, ESC, एंटी-स्लिप रेगुलेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, TPMS, थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे तमाम फीचर मिलते हैं. साथ ही इसमें ड्राइवर अलर्ट सिस्टम भी दिया गया है. 2023 Volkswagen Tiguan: इंजन और गियरबॉक्स फॉक्सवैगन टाइगुन के लेटेस्ट एडिशन में 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 187 bhp का पावर और 320 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. टाइगुन के इस एडिशन में दिए गए TSI आधारित इंजन को अपडेट भी किया गया है. इसे अब BS6 फेज 2 और RDE मानक के अनुरूप किया गया है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 7-स्पीड DSG जोड़ा गया है. इसमें फॉक्सवैगन का 4Motion ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम भी मिलता है. (Article : Shakti Nath Jha)