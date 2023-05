Yamaha Aerox 155 का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च, TCS जैसे कई हैं शानदार फीचर्स, स्कूटर की कीमत 1.43 लाख

2023 Yamaha Aerox 155 Launched with TCS; Priced at Rs 1.43 Lakh: यामाहा मोटर इंडिया (YMI) ने Aerox 155 का अपडेटेड वर्जन पेश किया है. भारतीय बाजार में कंपनी ने अपने नए स्कूटर 2023 Yamaha Aerox 155 को 1.43 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च की है. अब ये अपडेटेड मैक्सी-स्कूटर OBD-2 मानक के अनुरूप है. ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) के साथ इस स्कूटर को यामाहा ने नए कलर स्कीम में पेश किया है. नीचे कलर वैरिएंट के आधार पर 2023 Yamaha Aerox 155 स्कूटर की कीमतें दी गई हैं. 2023 Yamaha Aerox 155: वैरिएंट के आधार पर कीमतें 2023 Yamaha Aerox 155 यामाहा ने अपने लेटेस्ट एडिशन वाले स्कूटर 2023 Yamaha Aerox 155 को 4 कलर वैरिएंट- मैटेलिक ब्लैक, रेसिंग ब्लू, ग्रे वर्मिलियन और न्यू मैटेलिक सिल्वर में पेश किया है. इन सभी की एक्स-शोरूम कीमत 1.43 लाख रुपये है. कंपनी ने इस मॉडल के MotoGP वर्जन को बंद कर दिया है. Yamaha Aerox 155 स्कूटर भारतीय बाजार में उपलब्ध Aprilia SXR 160 को टक्कर देता है. 2023 Yamaha Aerox 155: इंजन और गियरबॉक्स अपडेटेड यामाहा Aerox 155 स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 155cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 8,000 RPM पर 14.79 bhp का पावर और 6,500 RPM पर 13.9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. लेटेस्ट एडिशन वाले इस स्कूटर का इंजन OBD-2 मानक के अनुरूप है. यह स्कूटर E20 फ्यूल यानी 20 फीसदी एथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के इस्तेमाल चल सकता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ एक CVT जोड़ा गया है. अपडेटेड स्कूटर यामाहा के वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन (VVA) टेक्नोलॉजी से भी लैस है. 2023 Yamaha Aerox 155: हार्डवेयर और फीचर्स यामाहा Aerox 155 स्कूटर में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिया गया है. शॉक यानी सफर के दौरान झटके से राहत के लिए स्कूटर के पिछले हिस्से में ट्विन स्प्रिंग-लोडेड रियर एब्जॉर्बर है. ब्रेक के लिए, स्कूटर के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम यूनिट दिया गया है. इसमें सिंगल-चैनल ABS भी मिलता है. फीचर के लिहाज से देखें तो यामाहा के अपडेटेड स्कूटर Aerox 155 में LED हेडलैंप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं. (Article : Shakti Nath Jha)