2024 Royal Enfield Classic 650 टेस्टिंग के दौरान आई नजर, अगले साल हो सकती है लॉन्च, नई बाइक में ये फीचर्स मिलने की उम्मीद

टेस्टिंग के दौरान नजर आए 2024 Royal Enfield Classic 650 बाइक में मिलने वाले संभावित फीचर्स का ब्योरा यहां देख सकते हैं.

Royal Enfield कंपनी 650cc प्लेटफॉर्म पर आधारित कई मॉडलों पर काम कर रही है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) आने वाले महीनों में अलग-अलग सेगमेंट में कई बाइक लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी 650cc प्लेटफॉर्म पर आधारित कई मॉडलों पर काम कर रही है. इन्हीं में से एक- Classic 650 को टेस्टिंग के दौरान पहली बार नजर आई है. उम्मीद है कि कंपनी की बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 के अगले साल लॉन्च होगी. उससे पहले रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक के डिटेल पर एक नजर डालते हैं. Royal Enfield Classic 650: नई बाइक में मिल सकते हैं ये फीचर अपकमिंग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 का डिजाइन भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध क्लासिक 350 से काफी मिलती जुलती होगी. रॉयल एनफील्ड के अन्य मॉडल 650cc की तरह Classic 650 में लेटेस्टLED हेडलाइट जैसे कुछ नए फीचर जोड़े गए होंगे. इसमें सामान्य टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, बाइक के रियर साइड में स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर, वायर-स्पोक व्हील और डुअल-चैनल एबीएस के साथ बाइक के दोनों एंड- फ्रंट और रियर साइड में डिस्क ब्रेक दिए गए होंगे. Also Read: अमेरिका से मिस्र के लिए पीएम मोदी ने भरी उड़ान, 25 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का पहला आधिकारिक दौरा Royal Enfield Classic 650: इंजन और गियरबॉक्स क्लासिक 650 में रॉयल एनफील्ड 650cc के समान इंजन मिल सकता है. यही एयर और ऑयल-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक पर आधारित इंजन रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 65 और सुपर Meteor 650 में भी काम करता है. यह इंजन 46.3 bhp का पावर और अधिकतम 52.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को ट्रांसमिशन के लिए 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया होगा. Royal Enfield Classic 650: लॉन्च और कीमत रॉयल एनफील्ड Classic 650 मौजूदा वक्त में टेस्टिंग फेज में है. उम्मीद है कि अगले साल भारतीय बाजार में नई लॉन्च होगी. कीमत की बात करें तो कंपनी की यह नई बाइक लगभग 3 लाख रुपये के रेंज में पेश की जा सकती है. दमदार इंजन से लैस रॉयल एनफील्ड Classic 650 को सीधे तौर पर टक्कर देने वाली बाइक बाजार में उपलब्ध नहीं है. (Article : Shakti Nath Jha)