Aarya Commander EV: अगले महीने लॉन्च होगी आर्या कमांडर ई-बाइक, फुल चार्ज पर 125 किमी रेंज का दावा

Aarya Commander सिंगल वेरिएंट ई-बाइक बाजार में 6 कलर में उपलब्ध होगी. इसमें 4-5 राइडिंग मोड मिलेगी. अपकमिंग ईवी की कीमत लगभग 1.9 लाख रुपये होगी.

आर्या ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर तुषार छभाया का दावा है कि भारतीय बाजार में Aarya-Commander EV क्लासिक सेगमेंट की पहली बाइक होगी. (Image/aaryaev.com)

आर्या ऑटोमोबाइल (Aarya Automobiles) भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक पेश करने की तैयारी कर रही है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली गुजरात की कंपनी आर्या के मुताबिक जुलाई-अगस्त में कमांडर ई-बाइक (Aarya Commander e-Bike) देश में लॉन्च हो जाएगी. आर्या ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर तुषार छभाया के अनुसार अपकमिंग इलेक्ट्रिक बाइक क्लासिक सेगमेंट में पहली प्रोडक्ट होगी. कंपनी का दावा है कि नई कमांडर ई-बाइक फुल चार्ज पर 125 किलोमीटर का रेंज देगी. बाजार में आने वाली इस बाइक की कीमत 1.9 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास होगी. Aarya Commander e-Bike: बैटरी, चार्जिंग टाइम और रेंज Aarya Commander e-Bike आर्या कमांडर इलेक्ट्रिक बाइक में 4.3 kWh कैपेसिटी की एक लिथियम ऑयन बैटरी लगी होगी. कंपनी का दावा है कि इस बैटरी को 3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा. इसमें DC HUB टाइप का मोटर मिलेगा. कमांडर ईवी का इलेक्ट्रिक मोटर 3000 वाट्स यानी 4.02 bhp का पावर और 170 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा. आर्या ऑटोमोबाइल के मुताबिक सिंगल चार्ज यानी फुल चार्ज पर कमांडर ई-बाइक 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इस बाइक को अधिकतम 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकेगा. कमांडर क्लासिक बॉडी टाइप बाइक में स्वैपेबल बैटरी की अनुमति नहीं होगी. स्वैपेबल की बात करें तो ये एक ऐसी तकनीक है जो वाहन ड्राइवर को कुछ ही समय में डिस्चार्ज बैटरी को पूरी तरह से चार्ज बैटरी से अदला-बदली करने की अनुमति देती है. ऐसे समझिए, ये प्रासेस ठीक वैसे ही है जैसे वाहन में फ्यूल कम होने पर मालिक राह चलते पेट्रोल-डीजल पंप पर रूककर ईंधन का इंतजाम करते (भराते) हैं. कमांडर ई-बाइक के साथ इस तरह की सुविधा नहीं देखने को मिलेगी Aarya Commander: हार्डवेयर और फीचर्स आर्या कमांडर एक क्लासिक बॉडी टाइप इलेक्ट्रिक बाइक बताया जा रहा है. इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस बाइक के फ्रंट और रियर साइड में डिस्क ब्रेक लगा होगा. सफर के दौरान झटकों के असर को कम करने के लिए बाइक के रियर साइड में डुअल सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर लगा होगा. बैटरी चार्ज करने के लिए USB चार्जिंग पोर्ट दिया होगा. इसकी कैपेसिटी कम होने की स्थिति में अलर्ट के लिए लो बैटरी इंडिकेटर (Low Battery Indicator) दिया होगा. एयर कुल्ड तकनीक से लैस ईवी में स्टार्टिंग के लिए इंग्निशन लॉक की टाइप (Ignition lock key type) मिलेगा. कनेक्टिविटी के लिए ब्लू-टूथ और वाई-फाई की सुविधा होगी. नई बाइक का वजन 135 किलो बताया जा रहा है. Aarya Commander e-Bike हेडलाइट, टेल लाइट और टर्न सिग्नल लैंप LED से लैस होंगे. इस बाइक में ट्यूबलेस टायर के साथ 17 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे. बाजार में अगले महीने पेश की जाने वाली बाइक को 67 वॉटर प्रूफ रेटिंग दी गई है. कमांडर ईवी में रिवर्स असिस्ट फीचर भी नजर आएगा. इसमें GPS नेविगेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिपमीटर, Geo फेंसिंग, Throttle Control, NFC जैसे फीचर्स के अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अलर्ट और फॉल एंड क्रैश सेंसर भी मिलेंगे, ये फीचर आपात स्थिति में ड्राइवर को फौरन अलर्ट देंगे. सिंगल वेरिएंट क्लासिक सेगमेंट की बाइक में स्प्लीट टाइप सीट और बाइक सवार के पैरो के आराम के लिए पैसेंजर फूटरेस्ट मिलेंगे. Aarya Commander EV: कीमत और उपलब्धता Aarya Commander e-Bike आर्या ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर तुषार छभाया ने बताया कि हाल ही में ईवी पर दिए जाने वाले FAME II सब्सिडी में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि कमांडर इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत करीब 1.9 लाख रुपये होगी. तुषार छभाया ने बताया कि कंपनी की अपकमिंग ईवी जुलाई महीने के अंत तक या अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च की जाएगी. बाजार में नई बाइक 6 कलर वेरिएंट- व्हाइट (White), ब्लैक ग्लॉसी(Black Glossy), ब्लैक मैट (Black Matte), मिलीट्री ग्रीन (Militry Green), चेरी रेड (Cherry Red), रॉयल ब्लू (Royal Blue), ग्रे (Grey) में उपलब्ध होगी. इसमें 5 राइडिंग मोड इकोनॉमी (Economy), राइड (Ride), स्पोर्ट (Sport) ,रिवर्स (Reverse) और पार्किंग (Parking) देखने को मिलेंगे.