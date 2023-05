2023 Bajaj Pulsar 125: बजाज पल्सर के लेटेस्ट एडिशन की पहली झलक, लॉन्च से पहले फीचर, इंजन, कीमत समेत तमाम डिटेल

2023 Bajaj Pulsar 125: बजाज पल्सर 125 के अपकमिंग एडिशन में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, कलर वैरिएंट, पहियों के डिजाइन समेत कई बदलाव नजर आए.

अपडेटेड बजाज पल्सर 125 की लॉन्चिंग के बाद इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे.

Bajaj Pulsar 125 Revealed Before Official Launch: अपडेटेड बजाज पल्सर 125 (Bajaj Pulsar 125) बाइक की झलक देश में आधिकारिक लॉन्च किए जाने से पहले सामने आ चुकी है. बजाज के इस अपकमिंग बाइक की विभिन्न प्लेटफार्म पर आई तस्वीरें बताती हैं कि बजाज पल्सर 125 के 2023 एडिशन में कई बदलाव किए गए हैं. कंपनी ने अपनी नई पल्सर को एस्थेटिक और मैकेनिकल रुप से अपडेट किया है. 2023 Bajaj Pulsar 125 में मिलेंगे कई अपडेट अपडेटेड बजाज पल्सर 125 के तस्वीरों में पहली परिवर्तिन इस बाइक के पहियों में नजर आई. कंपनी ने अपने अपकमिंग पल्सर में पुराने दौर के सिक्स-स्पोक वाली पहियों की बजाय अब थ्री-स्पोक डिजाइन वाले व्हील दिए हैं. उसके बाद इस बाइक के तस्वीरों में अगला बड़ा कलर ऑप्शन को लेकर दिखी. अपडेटेड बजाज पल्सर 125 की लॉन्चिंग के बाद इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से जान सकेंगे. Keeway K300 N और K300 R के 54,000 रुपये तक घटे दाम, शानदार बाइक्स की नई और पुरानी कीमतें पल्सर 125 में किए गए अपडेट को मैकेनिकल तौर पर देखा जाए तो इनमें सबसे अहम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी (Fuel Injection Technology) की ओर शिफ्ट करने का है. एक सामान्य कार्ब्युरेटेड तकनीक आधारित मोटरसाइकिल (Carbureted Motorcycles) में फ्यूल टैंक के नीचे पेटकॉक (Petcock) लगा होता है. इसके न नजर आने से साफ जाहिर होता है कि बजाज ने अपने इस अपडेटेड पल्सर में फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. दरअसल पेटकॉक की मदद से फ्यूल के प्रवाह को मेन, रिजर्व और ऑफ, इन तीनों में से जरूरत अनुसार किसी एक में रखा जाता है. Royal Enfield Electric Bike: रॉयल एनफील्ड बना रही इलेक्ट्रिक बाइक, 2024 में हो सकती है लॉन्च, चेक करें बाकी डिटेल इसके अलावा करीब से निरीक्षण करने पर बजाज के अपडेटेड पल्सर 125 में DTS-i बैजिंग नहीं नजर आता है. दरअसल DTS-i संकेत देता है कि बजाज ट्विन स्पार्क प्लग सेटअप से दूर हो गया है. ऐसे में अपडेटेड पल्सर 125 से उम्मीद है कि इसमें 125cc इंजन मिलेगा जो 10bhp का पावर और 10.8Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम होगा. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जुड़ होगा. उपरोक्त बदलावों के अलावा 2023 बजाज पल्सर 125 कमोबेश पुराने मॉडल के समान नजर आने वाली है. इसमें पुराने जैसा ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा. सफर के दौरान जरूरी इनफार्मेशन के लिए सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया होगा. इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो अतिरिक्त मिलता है वह एंप्टी इंडिकेटर के लिए एक नई डिस्टेंस और एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रीडिंग होगी. इन बाइक्स से होगा मुकाबला अपडेटेड बजाज पल्सर 125 की कीमत को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लॉन्च होने पर बजाज के इस अपडेटेड बाइक का दाम मौजूदा एक्स-शोरूम प्राइस 81,414 रुपये से थोड़ा अधिक होगा. पल्सर 125 मॉडल की 2023 एडिशन सीधे तौर पर बाजार में उपलब्ध हीरो ग्लैमर कैनवास (Hero Glamour Canvas), होंडा SP125 (Honda SP125) और टीवीएस रेडर 125 (TVS Raider 125) को टक्कर देगी. (Article : Rajkamal Narayanan)