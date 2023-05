Tata Altroz CNG की बुकिंग आज से शुरू, ट्विन सिलेंडर वाली पहली कार, भरपूर बूट स्पेस के साथ जबरदस्त माइलेज

Tata Altroz iCNG: टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने Altroz iCNG से आज पर्दा उठा दिया है. Altroz iCNG की बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है. गाड़ी 21000 रुपये में बुकिंग के लिए उपलब्ध है. Tata Altroz ​​CNG वर्जन चार वेरिएंट्स में उपलब्ध होगा, जिसमें XE, XM+, XZ और XZ+ शामिल हैं. टाटा ने इससे पहले इस साल जनवरी में ऑटो एक्सपो 2023 (Auto Expo 2023) के दौरान अल्ट्रोज सीएनजी हैचबैक की झलक पेज की थी.

टाटा मोटर्स ने लगेज के लिए अधिक जगह बनाने के लिए, टाटा मोटर्स ने भारत में पहली बार नई ट्विन-सिलेंडर सीएनजी तकनीक पेश की है. सीएनजी किट में दो सिलेंडर शामिल हैं जिनकी क्षमता 30 लीटर है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि दो CNG Cylinder होने के बावजूद बूट स्पेस कम नहीं होगा. हालांकि दो सिलेंडरों के लिए जगह बनाने के लिए टाटा मोटर्स को बूट स्पेस के नीचे रखे स्पेयर व्हील को हटाना पड़ा.

