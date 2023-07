Car Insurance: कार इंश्योरेंस खरीदने का है प्लान, ऑनलाइन परचेज करने पर होते हैं ये फायदे

Car Insurance Benefit: कार मालिकों को ऑनलाइन माध्यम से कार इंश्योंरेंस प्लान खरीदते समय तमाम बीमा कंपनियों के प्लान के बीच तुलना करने का मौका मिलता है. साथ ही कई और फायदे मिलते हैं जिसके बारे में आप यहां देख सकते हैं.

Online Car Insurance Benefit: कार इंश्योरेसं खरीदने का यह मॉडर्न तरीका पुरानी से कहीं बेहतर और फायदेमंद है.

Advantages of Buying Car Insurance Online: हर एक कार मालिक के पास अपनी गाड़ी के लिए वैलिड कार इंश्योरेंस का कवर होना जरूरी है.यह कवरेज कार से सफर के दौरान को अनहोनी घटना के मामले में मालिक को सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है. तेजी से बदल रहे तकनीक के दौर में ऑनलाइन माध्यम से कार इंश्योरेंस खरीदना आसान हो गया है. कार इंश्योरेसं खरीदने का यह मॉडर्न तरीका पुरानी से कहीं बेहतर और फायदेमंद है. ऑनलाइन कार इंश्योरेंस डील करने पर मालिक को क्या फायदे होते हैं यहां उसकी एक लिस्ट देख सकते हैं. ऑनलाइन कार इंश्योरेंस खरीदने के फायदे समय की बचत ऑनलाइन माध्यम से कार इंश्योरेंस खरीदना काफी सुविधाजनक है. घर बैठे स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को चलाकर कार मालिक तमाम बीमा कंपनियों तक पहुंच सकते हैं और वे इस दौरान अलग-अलग कंपनियों के कार इंश्योरेंस से जुड़े प्लान की आपस में तुलना करके अपनी गाड़ी के लिए उपयुक्त प्लान चुन सकते हैं.बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ वेंकटेश नायडू बताते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कार मालिक को किसी भी समय और कहीं भी विकल्प तलाशने की अनुमति देते हैं. ऐसे में कार इंश्योरेसं खरीदने की पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है साथ ही समय भी बच जाती है. Also Read: 2023 Royal Enfield Bullet 350: रॉयल एनफील्ड बुलेट से 30 अगस्त को उठेगा पर्दा, नई बाइक में मिलेंगे ये फीचर कार इंश्योरेंस चुनने के ढेरों विकल्प होते हैं. ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने पर कार मालिक के पास चुनने के लिए ढेरों विकल्प होते हैं. इस दौरान आप अनेक बीमा कंपनियों के इंश्योरेंस प्लान बारे में जान सकते हैं. इसके साथ ही एक से अधिक कार इंश्योरेंस प्लान के कवरेज, प्रीमियम और अतिरिक्त फीचर की तुलना कर सकते हैं.आनलाइन माध्यम से कार इंश्योरेंस की खरीदारी करने पर मालिक के पास अपनी गाड़ी के लिए उपयुक्त प्लान चुनने और सही फैसला लेने का मौका देता है और यह मनमुताबिक खास फीचर के अलावा कार मालिक की बजट के अनुरूप होता है. पारदर्शिता सुनिश्चित होती है कार इंश्योरेंस ऑनलाइन माध्यम से खरीदने पर पॉलिसी डिटेल और प्लान की कीमतों में ट्रांसपिरेंसी यानी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है. कार मालिकों के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी डिटेल और उससे जुड़े दस्तावेज़ों तक आसान पहुंच कर देते हैं. वे स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से कवरेज ऑप्शन (coverage options), डिडक्टेबल एमाउंट (deductible amounts), प्लान से जुड़ी शर्तें और नियम (terms and conditions) और पॉलिसी एक्सक्लूजन (policy exclusions) प्रस्तुत करते हैं. यह पारदर्शिता कार मालिकों को सही फैसला लेने में मदद करता है. जरूरत और बजट के हिसाब से पॉलिसी चुनने का विकल्प होता है ऑनलाइन कार बीमा प्लेटफ़ॉर्म कार मालिकों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कस्टमाइज प्लान का विकल्प उपलब्ध कराते हैं. ऐसे में मालिकों को पॉलिसी की खासियतों, उसपर डिडक्शन और ऐड-ऑन देखकर अपनी जरूरत के अनुसार कवरेज चुनने का विकल्प मिलता है. ऑनलाइन प्लेटफार्म इंश्योरेंस खरीदारों को यह देखने की अनुमति देते हैं कि कोई भी ऐड-ऑन या अन्य फीचर पॉलिसी के प्रीमियम को कैसे प्रभावित करते हैं. इसमें जरूरत और बजट के अनुकूल पॉलिसी चुनने का विकल्प होता है. पॉलिसी को कस्टमाइज करने और कार मालिक की जरूरत और बजट के हिसाब से पॉलिसी चुनने का विकल्प देना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का एक अहम फायदा है. पॉलिसी रिन्यू और डिटेल अपडेट करने में होती है आसानी कार इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने पर उसे मैनेज करने में आसानी होती है. ऐसा करने से कार मालिक पॉलिसी दस्तावेजों को आसानी से जब चाहे हासिल कर पाते हैं, डिटेल अपडेट कर सकते हैं, कवरेज में बदलाव कर सकते हैं और अपनी पॉलिसी को ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं. बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड के सीईओ वेंकटेश नायडू बताते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अक्सर यूजर के अनुकूल इंटरफेस और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराते हैं, जिससे कार मालिक कहीं से भी अपनी इश्योरेंस पॉलिसी को आसानी से मैनेज कर पाते हैं. कंट्रोल और सहजता का यह स्तर कार मालिक को बिना किसी अनावश्यक परेशानी के अपनी बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है. (Article : Sanjeev Sinha)