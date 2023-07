Car Sales in June 2023: जून में कारों की बिक्री बढ़ी, Maruti Suzuki, Hyundai, Toyota जैसी कंपनियों का रहा जलवा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़कर 19,608 रही.

जून में हुंडई मोटर इंडिया (HMI) के कारों की कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 65,601 यूनिट रही.

Car Sales in June 2023: जून महीना कार बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी बेहतर रहा. बीते महीने मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा किर्लोस्कर और एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री में इजाफा दर्ज किया गया. जून महीने में हुंडई के कारों की खुदरा बिक्री सलाना आधार पर 5 फीसदी बढ़ी. इस दौरान टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और एमजी मोटर इंडिया की थोक बिक्री में क्रमशः 19 फीसदी और 14 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. बीते महीने किस कंपनी की कितनी कारें बिकीं यहां ब्योरा देख सकते हैं. जून में मारुति सुजुकी की 1,59,418 कारें बिकीं देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर दो फीसदी बढ़कर 1,59,418 इकाई हो गई है. जबकि जून, 2022 में एमएसआई के कारों की कुल थोक बिक्री 1,55,857 थी. कंपनी ने कहा कि पिछले महीने यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री 8 फीसदी बढ़कर 1,33,027 इकाई हो गई, जो पिछले साल समान अवधि में 1,22,685 इकाई थी. ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसी छोटी कारों की बिक्री पिछले साल जून में 14,442 इकाई से मामूली गिरावट के साथ 14,054 इकाई रह गई. इसी तरह स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो और डिजायर वाले कॉम्पेक्ट खंड में बिक्री जून 2022 के 77,746 इकाई से 17 प्रतिशत गिरावट के साथ 64,471 इकाई रह गई. मध्यम आकार की सेडान सियाज की बिक्री पिछले साल जून के 1,507 इकाई से बढ़कर 1,744 इकाई हो गई. ब्रेजा, ग्रांट विटारा और अर्टिगा जैसे यूटिलिटी वाहनों की बिक्री जून, 2022 के 18,860 इकाई से बढ़कर जून, 2023 में 43,404 इकाई हो गई. कंपनी ने बताया कि उसका निर्यात घटकर जून में 19,770 इकाई रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 23,833 इकाई था. हुंडई के कारों की बिक्री जून में 5% बढ़ी जून में हुंडई मोटर इंडिया (HMI) के कारों की कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 5 फीसदी बढ़कर 65,601 यूनिट रही. कंपनी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी. पिछले साल समान अवधि में हुंडई ने 62,351 गाड़ियां बेची थी. कंपनी ने बताया कि मई में सालाना आधार पर घरेलू बिक्री में 2 फीसदी की वृद्धि के साथ 50,001 यूनिट थी जबकि मई 2022 में कंपनी के कारों की बिक्री का आंकड़ा 49,001 थी. हुंडई ने बताया कि जून में निर्यात यानी एक्सपोर्ट 17 फीसदी वृद्धि के साथ 15,600 यूनिट रहा, जो पिछले साल समान अवधि में 13,350 इकाई थी. हुंडई के सीओओ तरुण गर्ग ने बताया कि कंपनी के सभी प्रोडक्ट के लिए ग्राहकों की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं. मौजूदा कैलेंडर ईयर की पहली छमाही में हुंडई Verna, Creta, और Tucson ने अपने सेगमेंट में नेतृत्व की स्थिति हासिल की है. उन्होंने कहा कि कंपनी अब माइक्रो SUV सेगमेंट में एक्सटर के साथ कदम रखने वाली है. Also Read: मानसून सीजन में इलेक्ट्रिक कार के मेंटनेंस को लेकर हैं परेशान, इन 4 आसान तरीकों से करें अपनी ईवी का रख-रखाव जून में टोयोटा किर्लोस्कर की 19% बढ़ी बिक्री टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़कर 19,608 इकाई हो गई है. कंपनी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी. टोयोटा किर्लोस्कर की जून, 2022 में थोक बिक्री 16,512 इकाई थी. पिछले महीने घरेलू डिस्पैच 18,237 यूनिट रहा जबकि विदेशी शिपमेंट बढ़कर 1,371 यूनिट हो गया. कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स एंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग) अतुल सूद ने बयान में कहा कि अर्बन क्रूजर और इनोवा हाईक्रॉस के बाजार में आने के बाद से हमें ग्राहकों से लगातार अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. उन्होंने कहा कि कंपनी के सभी उत्पाद- कैमरी हाइब्रिड, फॉर्चुनर, लीजेंडर, वेलफायर, ग्लैंजा और हाल ही में पेश हाईलक्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. एमजी मोटर की खुदरा बिक्री जून में 14% बढ़ी एमजी मोटर इंडिया की खुदरा बिक्री जून में सालाना आधार पर 14 फीसदी बढ़कर 5,125 इकाई हो गई है. जबकि पिछले साल समान अवधि में कंपनी के कारों की कुल खुदरा बिक्री 4,504 यूनिट थी. एमजी मोटर ने कहा कि बिपरजॉय चक्रवात के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई, लेकिन अब मानसून के बाद ग्राहक मांग बढ़नी चाहिए क्योंकि देश में एक साथ कई त्यौहार आने वाले हैं. कंपनी ने कहा कि साल 2023 की दूसरी तिमाही (अप्रैल-जून) में उसकी बिक्री 40 फीसदी सालाना वृद्धि के साथ 14,682 इकाई रही थी, जबकि पिछले साल समान अवधि में यह 10,519 इकाई रही थी.