Citroen C3 Aircross से 27 अप्रैल को उठेगा पर्दा, लॉन्च से पहले देखें Maruti Grand Vitara, Hyundai Creta समेत इन कारों से कितनी है बेहतर

Citroen C3 Aircross vs Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara and Kia Seltos: कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन (Citroen) भारतीय बाजार में अपनी तीसरी प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. अपकमिंग प्रोडक्ट C3 आधारित कंपनी की नई SUV- C3 Aircross है. सिट्रोएन C3 Aircross से 27 अप्रैल को पर्दा उठेगा. इस वक्त कार निर्माता कंपनी देश में मिड-साइज SUV सेगमेंट पर अधिक जोर दे रही है. सिट्रोएन की तरफ से अपकमिंग C3 एयरक्रॉस के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. ऐसे में इस अपकमिंग C3 एयरक्रॉस की डिज़ाइन और बाकी दूसरी जानकारी के बारे में बेहतर अनुमान लगाया गया है. देश में लॉन्च के बाद सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) और टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) को कड़ी टक्कर देगी. बिक्री के मामले में मिड साइज सेगमेंट में हुंडई की क्रेटा मॉडल अव्वल है, हालांकि, मारुति सुजुकी भी इससे किसी भी मामले में कमतर नहीं है. ऐसे में सिट्रोएन की अपकमिंग C3 एयरक्रॉस बाजार में उपलब्ध अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे मुकाबला करेगी. आइए एक नजर देखते हैं. Citroen C3 Aircross सिट्रोएन की C3 मॉडल जिस पर आधारित है उसी पर कंपनी की अपकमिंग कार C3 एयरक्रॉस, होगी. हालांकि भारतीय बाजार में आने वाली सिट्रोएन की कार साइज में बड़ी होगी. हाल ही में देखी गई इमेज में सिट्रोएन के फ्रंट डिज़ाइन के बारे में पता चलता है जिसमें स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन (split headlight design) और रैप-अराउंड टेल लैंप डिज़ाइन (wrap-around tail lamp design) देखने को मिल सकती है. अपकमिंग C3 एयरक्रॉस में C3 के कुछ डिज़ाइन भी नजर आ सकते हैं, लेकिन हैचबैक की डिजाइन के मुकाबले C3 एयरक्रॉस काफी अलग है. अपकमिंग C3 एयरक्रॉस में ज्यादातर SUV की डिज़ाइन देखने को मिलेगी. केबिन में स्टीयरिंग व्हील और स्विचगियर जैसे कुछ एलिमेंट्स C3 से लिए गए हैं, लेकिन अपकमिंग C3 एयरक्रॉस में अलग डैश डिज़ाइन, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरे लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे. सूत्रों की मानें तो C3 एयरक्रॉस को टू एंड थ्री रो सीटिंग के साथ पेश किया जा सकता है. Citroen C3 Aircross vs Hyundai Creta Hyundai Creta किसी परिचय की मोहताज नहीं है पिछले कुछ सालों में इस SUV में कई अपडेट शामिल किए गए हैं. हुंडई भारतीय बाजार में अपडेटेड Creta को पेश करने की तैयारी कर रही है. इसकी डिजाइन Hyundai Tucson से काफी मिलती जुलती होगी. अपडेटेड Creta में ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलेगा. इस तरह के इंजन को हाल ही में लॉन्च किए गए हुंडई के लेटेस्ट Verna में आजमाया गया. क्रेटा में बोस स्पीकर्स, वेंटिलेटेड सीट्स, कार टेक कनेक्टिविटी फीचर, सनरूफ और भी ढेर सारे फीचर शामिल किए गए हैं. यही स्थिति किआ सेल्टोस के साथ भी है. Citroen C3 Aircross vs Maruti Suzuki Grand Vitara मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को ग्राहकों ने काफी पसंद किया है और यह अपने सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो माइल्ड और स्ट्रांग हाइब्रिड पावर इंजन से लैस है. इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है. ग्रैंड विटारा के टॉप-स्पेक वेरिएंट में वेंटीलेटेड सीट्स, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, कार टेक कनेक्टीविटी फीचर और प्रीमियम स्पीकर दिया गया है. इसके अलावा यह लार्ज टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ढेर सारे फीचर्स से लैस है. अपकमिंग सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में भरने के लिए बिग शूज (big shoes) हैं, और बाकी मिलने वाले फीचर पर निर्भर करेगा. Citroen C3 Aircross vs Hyundai Creta/Kia Seltos/Maruti Grand Vitara– इंजन स्पेसिफिकेशन हुंडई Creta को मौजूदा समय में दो इंजन विकल्प- 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है. वहीं Kia Seltos को भी हुंडई Creta की तर्ज पर दो इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है. बात करें मारुति सुजुकी की तो इसकी Grand Vitara और टोयोटा हायराइडर में इंजन- 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड यूनिट और 1.5-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड यूनिट विकल्प है. अपकमिंग सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में C3 के समान 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर आने की उम्मीद है. C3 में दिया गया इंजन काफी बेहतर है, लेकिन C3 एयरक्रॉस में ये कैसा प्रदर्शन करेगा इसके लिए लॉन्चिंग का इंतजार करना होगा.