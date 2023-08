Citroen C3 Aircross Vs Kia Seltos: कौन है बेहतर, कीमत, इंजन समेत ये फीचर देखकर करें फैसला

Citroen C3 Aircross: C5 एयरक्रॉस SUV, C3 हैचबैक और eC3 EV के बाद भारतीय बाजार में सिट्रोएन की अपकमिंग कार लेटेस्ट किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट को कैसे टक्कर देगी, आइए एक नजर डालते हैं.

सिट्रोएन (Citroen) भारतीय बाजार में अपनी चौथी कार Citroen C3 Aircross पेश करने की तैयारी कर रही है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

कार बनाने वाली फ्रांस की कंपनी सिट्रोएन (Citroen) भारतीय बाजार में अपनी चौथी कार Citroen C3 Aircross पेश करने की तैयारी कर रही है. इससे पहले कंपनी बाजार में C5 एयरक्रॉस SUV, C3 हैचबैक और eC3 EV पेश कर चुकी है. हाल ही में सिट्रोएन ने खुलासा किया बाजार में आने वाली C3 एयरक्रॉस सिंगल वेरिएंट ‘मैक्स’ में आएगी. कंपनी की अपकमिंग कार भारतीय बाजार में किआ की सबसे अधिक बिकने वाली मॉडल सेल्टोस (Kia Seltos) को कड़ी टक्कर देगी. सॉउथ कोरियाई की कार निर्मता कंपनी किआ मोटर्स ने हाल ही में देश में अपनी सेल्टोस को कुछ प्रमुख अपडेट के साथ लॉन्च किया. किआ ने भारत में सेल्टोस के साथ 2019 में कद रखा था. हाल ही में लॉन्च फेसलिफ्टेड किआ सेल्टोस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टॉप 3 सेलर्स में से एक मॉडल रही है. आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे सिट्रोएन की अपकमिंग कार मौजूदा किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट टक्कर देगी. Citroen C3 Aircross Vs Kia Seltos: फीचर्स अपकमिंग सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, मैनुअल AC, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ESP और 35 कनेक्टेड कार फंक्शन जैसे फीचर मिलेंगे. वहीं दूसरी तरफ सेल्टोस में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक प्रोजेक्टर एलईडी हैडलाइट्स, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन, 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटो डे/नाइट आईआरवीएम जैसे तमाम फीचर दिए गए हैं. Citroen C3 Aircross Vs Kia Seltos: डायमेंशन डायमेंशन सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट लंबाई (मिमी) 4,323 4,365 चौड़ाई (मिमी) 1,796 1,800 ऊचाई (मिमी) 1,669 1,645 व्हील बेस (मिमी) 2,671 2,610 ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) 200 190 बूट स्पेस (लीटर) 511 (बिना थर्ड रो के 7 सीटर)

478 (5 सीटर) 433 दोनों कारों का डायमेंशन डायमेंशन के लिहाज से देखें तो किआ सेल्टोस अपकमिंग सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की तुलना में थोड़ी लंबी और चौड़ी है. सेल्टोस के मुकाबले सिट्रोएन की ऊचाई अधिक है. सिट्रोएन का व्हीलबेस भी बड़ा है. सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 5 सीटर और 7 सीटर विकल्प के साथ आएगी है. इनमें कई खूबियां देखने मिलेगी. 5 सीटर वाले सिट्रोएन में सामान रखने के लिए 478 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा वही इसक बिना थर्ड रो वाले 7 सीटर में 511 लीटर बूट स्पेस मिलेगा. किआ सेल्टोस में सामान रखने के लिए 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. Citroen C3 Aircross Vs Kia Seltos: इंजन और गियरबॉक्स सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस सिर्फ सिंगल इंजन विकल्प के साथ आएगा. इंसमें 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया होगा. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया होगा. यह इंजन 109 bhp पावर और 190 Nm पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा. वहीं बात करें लेटेस्ट किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट की तो इसमें कई इंजन विकल्प मिलते हैं. सेल्टोस 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प के साथ आती है. तीनों इंजन कई गियरबॉक्स विकल्प के साथ बाजार में उपलब्ध हैं. इन गियरबॉक्स विकल्प में मैनुअल, ऑटोमेटिक दोनों शामिल है. Citroen C3 Aircross Vs Kia Seltos: कीमत फेसलिफ्टेड किआ सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत 10.90 लाख रुपये से 20.00 लाख रुपये के बीच है. सेल्टोस के नेचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल इंजन वेरिएंट की कीमत 10.90 लाख रुपये से 16.60 लाख रुपये के बीच है. इसके टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 15.00 लाख रुपये से 20.00 लाख रुपये के बीच है. वहीं सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की कीमतों का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है. उम्मीद है कि इसकी कीमत 10 लाख रुपये से लेकर 17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास होगी.