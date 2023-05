Citroen C3 Shine Turbo वेरिएंट लॉन्च, नई कार 13 लेटेस्ट फीचर से है लैस, कीमत 8.80 लाख से शुरू

Citroen C3 Shine Turbo Launched with 13 New Features; Priced from Rs 8.80 Lakh: सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने टर्बो पेट्रोल इंजन से लैस C3 के टॉप शाइन वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की. नई सिट्रोएन C3 शाइन टर्बो (new Citroen C3 Shine turbo) को 8.80 लाख रुपये के एंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इस टॉप-स्पेक वेरिएंट में 13 नए फीचर शामिल किए हैं. जिसमें क्रीचर कॉम्फोर्ट्स (creature comforts) और सेफ्टी एक्विपमेंट (safety equipment) भी शामिल हैं. वेरिएंट के आधार पर सिट्रोएन C3 शाइन टर्बो की कीमतों का जिक्र आगे किया गया है.

Citroen C3 Turbo: वेरिएंट के आधार पर कीमतें

सिट्रोएन की लेटेस्ट कार बाजार में कई वेरिएंट में उपलब्ध है. कंपनी अपनी नई कार को फील (Feel) और शाइन (Shine)- दो तरह के टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ पेश कर रही है. दोनों इंजन विकल्प के साथ कुल 4 वेरिएंट में यह कार बाजार में उपलब्ध है. नई कार की कीमत वेरिएंट के आधार पर अलग-अलग है. लेटेस्ट सिट्रोएन टर्बो की एक्स-शोरूम कीमत 8.28 लाख रुपये से 8.92 लाख रुपये के बीच है. नीचे लिस्ट में देख सकते हैं.

वेरिएंट के आधार पर लेटेस्ट सिट्रोएन C3 शाइन टर्बो की कीमतें

सिट्रोएन C3 भारतीय बाजार में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.16 लाख रुपये से 7.87 लाख रुपये के बीच है. सिट्रोएन के प्रोडक्ट लाइन-अप में शामिल टॉप फीचर से लैस Citroen C3 Shine वेरिएंट को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है. कंपनी की ये लेटेस्ट कार बाजार में उपलब्ध Nissan Magnite, Renault Kiger जैसे गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.

Citroen C3 Shine turbo: लेटेस्ट वेरिएंट में ये हैं नए फीचर

सिट्रोएन C3 शाइन टर्बो वैरिएंट में 13 लेटेस्ट फीचर जोड़े गए हैं. नई कार इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएस (electrically adjustable ORVM), रियर पार्किंग कैमरा, डे-नाईट IRVM, 15 इंच का डायमंड कट एलॉय व्हील, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर स्किड प्लेट, रियर वाइपर, वाशर और रियर डिफॉगर से लैस है. इसमें 35 कनेक्टिविटी फीचर वाला माई सिट्रोएन कनेक्ट ऐप (My Citroen Connect app) भी दिया गया है. सेफ्टी के लिए ESP, हिल-होल्ड (Hill-Hold), TPMS और इंजन के लिए ऑटो स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर दिए गए हैं.

Citroen C3: इंजन और गियरबॉक्स

सिट्रोएन के लेटेस्ट एडिशन (2023 Citroen C3) में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन 81 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का भी विकल्प दिया गया है. टर्बो इंजन 109 bhp पावर और 190 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड MT गियरबॉक्स चुनने का विकल्प है. कंपनी का दावा है कि लेटेस्ट सिट्रोएन C3 कार एक लीटर फ्यूल में 19.3 किलोमीटर माइलेज देने में सक्षम है.

(Article : Shakti Nath Jha)