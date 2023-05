Ducati Monster SP: डुकाटी की नई स्पोर्ट्स बाइक देश में लॉन्च, Triumph Speed Triple R को देगी कड़ी टक्कर

डुकाटी (Ducati) ने अपनी मॉन्स्टर (Monster) फैमिली में एक और नई स्पोर्ट्स बाइक शामिल की है. भारतीय बाजार में कंपनी ने मॉन्स्टर के SP वैरिएंट को लॉन्च की है. लेटेस्ट स्पोर्ट्स बाइक की एक्सशोरूम कीमत 15.95 लाख रुपये से शुरू है. डुकाटी के प्रोडक्ट लाइन-अप में शामिल इस टॉप स्पोर्ट्स वैरिएंट की खासियत ये है कि यह वजन में हल्की है और इसमें राइडर की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ट्रैक फोकस्ड फीचर दिए गए हैं. डुकाटी की नई बाइक बाजार में उपलब्ध ट्रायम्फ स्पीड ट्रिपल आर (Triumph Speed Triple R) को कड़ी टक्कर देती है. Ducati Monster SP: एसपी वैरिएंट में ये है नया Ducati Monster SP कंपनी अपने 2022 डुकाटी मोटोजीपी टीम को रेड कलर में पेश करती है. इसी तर्ज पर मॉन्स्टर के एसपी वैरिएंट को अट्रैक्टिव लुक दिया गया है. लेटेस्ट स्पोर्ट्स बाइक में सीट की हाइट 840mm है, जो रेगुलर मॉन्स्टर से 20mm अधिक है. दिलकश कलर स्कीम के अलावा सबसे अहम ये है कि इसमें गोल्ड कलर्ड फ्रंट का अपडेट दिया गया है. इस बाइक में पीछे की तरफ Ohlins तकनीक पर आधारित सस्पेंशन मिलता है जो पूरी तरह एडजस्टेबल है. इस बाइक में दिया गया प्रीमियम सस्पेंशन का वजन में स्टैंडर्ड के मुकाबले 600 ग्राम कम है. नई मॉन्स्टर ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलीपर्स (Brembo Stylema calipers) के साथ आती है. इसमें 320 मिमी फ्रंट ब्रेक डिस्क के लिए एल्यूमीनियम फ्लैंजेज (aluminium flanges) दिया गया है. इस अपडेट के चलते स्टैंडर्ड मॉन्स्टर की तुलना में 500 ग्राम वजन कम हुआ है. Ducati Monster SP CBSE Results 2023: 39 लाख स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, सीबीएसई 10वीं, 12वीं के नतीजे कब होंगे जारी सफर के दौरान बाइक की बेहतर स्टेबिलिटी के लिए मॉन्स्टर एसपी में स्टीयरिंग डैम्पर भी दिया गया है, ताकि मोड़ पर घुमाव के दौरान इस बाइक को बेहतर स्थिरता मिल सके. लेटेस्ट मॉन्स्टर SP फुल LED लाइट और LED DRLs से लैस है. इसमें लिथियम बैटरी लगी है. इसी के इस्तेमाल से बाइक की लाइट जलती है. इस अपडेट के कारण नई बाइक एंट्री-लेवल मॉन्स्टर वैरिएंट से 2 किलोग्राम हल्का है. मॉन्स्टर एसपी वैरिएंट को स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में टर्मिग्नोनी साइलेंसर (Termignoni silencer ) और पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर (Pirelli Diablo Rosso IV) जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं. Ducati Monster SP: नए वैरिएंट में ये है फीचर्स डुकाटी मॉन्स्टर SP वैरिएंट में 4.3 इंच का कलर TFT इंट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो नई स्पोर्ट बाइक एबीएस कॉर्नरिंग (ABS Cornering), ट्रैक्शन कंट्रोल (Traction Control) और मल्टीपल एडजस्टेबल लेवल पर Wheelie कंट्रोल फीचर से लैस है. यह वैरिएंट भी लॉन्च कंट्रोल (Launch Control) के साथ आती है. मॉन्स्टर एसपी में तीन राइडिंग मोड्स – स्पोर्ट, रोड और वेट दिए गए हैं. Ducati Monster SP: इंजन और कीमत मॉन्स्टर एसपी वैरिएंट में V2 और लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित टेस्टास्ट्रेटा 937cc इंजन दिया गया है. यह इंजन110bhp का पावर और 93Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है. यह बाइक Testastretta V2 के अलावा डेजर्टएक्स ( DesertX), मल्टीस्ट्राडा वी2 (Multistrada V2) और हाइपरमोटर्ड (Hypermotard) पावरट्रेन में भी उपलब्ध है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. मॉन्स्टर एसपी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 15.95 लाख रुपये है. यह स्पोर्ट बाइक बाजार में उपलब्ध कावासाकी जेड900 (Kawasaki Z900) और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आरएस (Triumph Street Triple RS) को टक्कर देगी.