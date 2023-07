Harley-Davidson X440 vs Triumph Speed 400: हीरो या बजाज किसकी बाइक है बेहतर, खरीदने से पहले चेक करें इंजन, कीमत समेत हर डिटेल

हार्ले-डेविडसन X440 की एक्सशोरूम कीमत 2.29 लाख रुपये है जबकि Triumph Speed 400 इससे भी कम में आ जाती है. दोनों का तुलनात्मक ब्योरा यहां देख सकते हैं.

Harley-Davidson X440 हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले के आपसी सहयोग से बनी कंपनी की पहली बाइक है. यह भारत की सबसे सस्ती हार्ले डेविडसन है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

टू-व्हीलर बनाने वाली दो कंपनियों का नाम एक साथ लिए जाने की मिसाल बहुत कम ही देखने को मिलती हैं. हालांकि अब कंपनियां आपसी सहयोग से भारत और अंतराराष्ट्रीय बाजारों के लिए साझा प्रोडक्ट तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही हैं. भारतीय बाजार में ऐसे ही सहयोग की एक मिसाल हार्ले-डेविडसन X440 है. हार्ले और हीरो मोटोकॉर्प के आपसी सहयोग से तैयार की गई पहली बाइक हार्ले-डेविडसन X440 को हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया. बताया जा रहा है कि यह भारत की सबसे सस्ती हार्ले-डेविडसन है जिसको कंपनी ने 2.29 लाख रुपये की कीमत में पेश किया है. इसके अलावा इस बीच बाजार में आई एक और बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400 भी लगभग समान रेंज में उपलब्ध है. कंपनी ने इसे 2.23 लाख रुपये में पेश किया है. अगर आपको 500cc सेगमेंट में एक ऐसी बाइक की तलाश है जो रोजाना सफर करने के साथ-साथ हाइवे पर भी तेज रफ्तार से दौड़ाई जा सकें, तो मौजूदा वक्त में बाजार आई हार्ले-डेविडसन X440 और ट्रायंप स्पीड 400 दोनों में से किसी एक पर विचार कर सकते हैं. इन दोनों में से आपके लिए कौन बेहतर है. खरीदने से पहले यहां तुलनात्मक ब्योरा यहां देख सकते हैं. Harley-Davidson X440 vs Triumph Speed 400: डिजाइन Harley-Davidson-X-440 बाइक के लिए विजुअल अपील काफी मायने रखती है. इस लिहाज से हार्ले-डेविडसन में यह देखने को मिलती है. इसमें स्लीक मस्क्युलर फ्यूल टैंक, ब्लैक-आउट कंपोनेंट, राउंड हेडलाइट, चौड़ी बार और न्यूट्रल-सेट फ़ुटपेग दिए गए हैं. इस बाइक पर सीधी स्थिति में बैठने के लिए अपराइट सीट पोजिशन नजर आती है. हार्ले द्वारा पेश किए गए कलर आप्शन X440 के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं. Triumph Speed 400 वहीं बात करें ट्रायम्फ स्पीड 400 के डिज़ाइन की तो इसकी बनावट स्पीड 900 से काफी मिलती जुलती है. स्पीड 400 में वह सभी स्टाइल देखने को मिलती हैं जो इस सेगमेंट की बाइक में होने चाहिए. इसमें ब्राइट कलर स्कीम, चौड़ी बार, साइड-स्लंग एग्जॉस्ट और प्रीमियम कंपोनेंट दिए गए हैं. डिजाइन के मामले में ट्रायंम्फ लेटेस्ट हार्ले डेविडसन से बेहतर साबित हो सकती है. खास बात ये भी है कि दोनों बाइक को जमीनी लेवल पर डिजाइन किया गया है. मामूली हिस्सों को छोड़ दें तो हीरो मोटोकॉर्प या बजाज के साथ कोई भी कंपोनेंट शेयर नहीं किया गया है. (Article : Rajkamal Narayanan)