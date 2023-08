Hero Karizma XMR बाइक से 29 अगस्त को उठेगा पर्दा, लॉन्च से पहले देखें LED हेडलैंप और डिजाइन

हीरो ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से न्यू जनरेशन करिज्मा XMR’ नाम से टीजर शेयर किया है. अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक के टीजर में हेडलाइट्स, टेललाइट्स और डिजाइन से जुड़े डिटेल देखें जा सकते हैं.

हीरो मोटोकॉर्प 29 अगस्त 2023 को अपनी नई स्पोर्ट्स बाइक-'करिज्मा XMR' से पर्दा उठाने वाली है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) करिज्मा के जरिए भारतीय बाजार में दिग्गज बाइक ब्रांड को फिर एक बार स्थापित करने में जुट गई है. कंपनी अपनी अपकमिंग बाइक का जोर-शोर से प्रचार प्रसार कर रही है. हाल के हफ्तों में हीरो की तरफ से खुलासा किया गया था कि बालीवुड एक्टर ऋतिक रोशन फिर एक बार अपकमिंग करिज्मा के ब्रांड एंबेसडर होंगे. अपने सोशल मीडिया एकाउंट से हीरो ने न्यू जनरेशन करिज्मा के कुछ टीज़र शेयर किए हैं. ‘करिज्मा XMR’ नाम से डब्ड अपकमिंग स्पोर्ट्स बाइक की हेडलाइट्स और टेललाइट्स का टीजर हीरो ने साझा किया है. कंपनी इस महीने 29 अगस्त 2023 को अपनी नई बाइक से पर्दा उठाने वाली है. Also Read: TVS के नए स्कूटर का टीजर आया सामने, 23 अगस्त को होगा लॉन्च, OLa S1 Pro, Ather 450X से मुकाबला Hero Karizma XMR: हैंडलैंप और सिल्हूट हीरो मोटोकॉर्प के टीज़र से पता चलता है कि न्यू जनरेशन करिज्मा में डुअल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैंप सेटअप मिलेगा. हेडलाइट यूनिट को दोनों तरफ से ट्राई – एरो डिजाइन द्वारा बेहतर लुक दिया गया होगा. इसमें एलईडी डीआरएल भा शामिल होगा. अपकमिंग बाइक के हेडलाइट क्लस्टर का आकार OG Karizma, Karizma ZMR और Karizma R समेत करिज्मा के पहले के अवतार से एक बड़ा डिपार्टर मिलेगा. हेडलाइट क्लस्टर के अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने अपकमिंग करिज्मा के सिल्हूट (silhouette) का भी छायाचित्र टीजर में साझा किया है. टीजर देखकर पता चलता है कि अपकमिंग के फ्रंट हिस्से में मस्कुलर फ्यूल टैंक मिलेगा. बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक और फ्रंट फेयरिंग एक साथ ‘करिज्मा’ ब्रांडिंग के डिकल्स को भी प्रदर्शित करते हैं. Hero Karizma XMR: डिजाइन लेटेस्ट टीज़र से स्पष्ट है कि न्यू जनरेशन करिज्मा में एक विशिष्ट फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक के विजुअल लुक मिलते हैं जिसमें प्रमुख फ्रंट फेयरिंग, लार्ज विंडशील्ड, ऊंचा फ्लोटिंग टेल सेक्शन और स्प्लिट-स्टाइल सीटें शामिल हैं. रियर व्यू मिरर फ़ेयरिंग पर ही लगे हुए प्रतीत होते हैं. बाइक में फ़ुटपेग थोड़े पीछे की ओर लगे होंगे, उम्मीद है कि इसमें उभरे हुए क्लिप-ऑन हैंडलबार काफी सीधा और आरामदायक सवारी आसन मिलेंगे. अन्य विजुअल हाइलाइट्स में स्प्लिट ग्रैब रेल्स, स्पोक अलॉय व्हील्स और एक स्टब्बी एग्जॉस्ट मफलर शामिल हैं. बिलकुल नए डिज़ाइन के साथ, Karizma XMR 210 में बिल्कुल नई अंडरपिनिंग्स भी मिलेंगे. Hero Karizma XMR: कीमत और इंजन न्यू-जनरेशन करिज्मा में सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड तकनीक आधारित 210cc इंजन मिलने की उम्मीद है. अभी तक कंपनी की तरफ से इंजन स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं हुआ है. उम्मीद है कि इसमें लगा इंजन अधिकतम 25 bhp पावर और 22 Nm टॉर्क जनरेट करने में सक्षमं होगा. इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स विकल्प के साथ आ सकता है. करिज्मा XMR की कीमतों का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन उम्मीद है कि इसे लगभग 1.50 लाख रुपये से 1.80 लाख रुपये के एक्सशोरूम कीमत पर पेश किया जाएगा. लॉन्च के बाद, इसका मुकाबला बजाज पल्सर RS200, पल्सर F250, KTM RC 200 और सुजुकी जिक्सर SF 250 जैसी गाड़ियों से होगा.