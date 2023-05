हीरो मोटोकॉर्प की खास प्लानिंग, चालू वित्त वर्ष की हर एक तिमाही में लॉन्च होगी नई बाइक

Hero MotoCorp Gearing Up for Highest Ever Model Introductions in FY24 says Company CEO: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) चालू वित्त वर्ष (FY24) में रिकॉर्ड संख्या में नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है. कंपनी के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) निरंजन गुप्ता ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प विशेष रूप से प्रीमियम सेगमेंट में अपनी बाजार हिस्सेदारी मजबूत करना चाहती है. टू-व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी ये कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान कई नई बाइक पेश करेगी.

हार्ले डेविडसन की साझेदारी से आएगी पहली प्रीमियम बाइक

हीरो मोटोकॉर्प वित्त वर्ष के दौरान हार्ले डेविडसन (Harley-Davidson) के आपसी सहयोग से अपनी पहली प्रीमियम बाइक बाजार में पेश करेगी. अफोर्डेबल बाइक सेगमेंट (100cc से 110cc) में कंपनी सबसे आगे है और वह 125cc में उपस्थिति बढ़ाने और 160cc और आगे के सेगमेंट में नए मॉडल लाने की तैयारी में है. सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि हम चालू वित्त वर्ष की हर एक तिमाही में नया प्रोडक्ट पेश करेंगे. उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में हम कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक नए मॉडलों की पेशकश कर सकते हैं. हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ ने कहा कि इस साल कंपनी वृद्धि की संभावनाओं को लेकर आशान्वित है और वह तमाम सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

हर तीन महीने कंपनी लॉन्च करेगी नई बाइक

सीईओ निरंजन गुप्ता ने बताया कि हीरो मोटोकॉर्प अपनी बाजार हिस्सेदारी और मार्जिन में वृद्धि की उम्मीद कर रही हैं. उन्होंने कहा कि हम FY24 के दौरान बाजार में कई प्रोडक्ट (बाइक) उतारने की तैयारी कर रहे हैं. FY24 के हर एक तिमाही में कंपनी एक नए प्रोडक्ट की पेशकश करेगी. उन्होंने बताया कि कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में कई नए मॉडल उतारेगी. गुप्ता ने कहा कि कुछ बड़े प्रोडक्ट भी पेश किए जाएंगे. ऐसा करने से प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि 150cc से 450cc वाले प्रीमियम सेगमेंट के बाइक पर भी कंपनी फोकस कर रही है. इससे पहले हीरो मोटोकॉर्प अपने इलेक्ट्रिक को-ब्रांड विडा (Vida) के विस्तार की घोषणा पहले ही कर चुकी है. चालू कैलेंडर ईयर में कंपनी का इरादा कोब्रांड Vida को 100 शहरों तक पहुंचाने का है.