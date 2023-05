Hero March 2023 Sales: हीरो की बाजार हिस्सेदारी 15% बढ़ी, 5.2 लाख टू-व्हीलर मार्च में बिके

Hero MotoCorp Sells 5.2 Lakh Two-Wheelers in March 2023, Registers 15% Growth: टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बीते दिन पिछले महीने के आंकड़ें जारी किए. मार्च 2023 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में हीरो ने 15 फीसदी की वृद्धि की है. इस साल मार्च के महीने में कंपनी ने 5,19,342 गाड़ियां बेची है. जबकि मार्च 2022 में हीरो की 4,50,154 टू-व्हीलर बिकीं थी. FY23 में हीरो के टू-व्हीलर की बिक्री 53 लाख पार बाजार में बढ़ती मांग के चलते हीरो मोटोकॉर्प ने टू-व्हीलर बिक्री के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 में 53 लाख का आंकड़ा पार कर अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है. कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में 53,28,546 टू-व्हीलर बेची हैं. FY22 के मुकाबले हीरो ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी की 49,44,150 टू-व्हीलर बिकीं थी. पिछले वित्त वर्ष में हीरो ने बाजार में पेश किए ये टू-व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प ने अपने स्कूटर पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए नया 110cc स्कूटर – Xoom भी लॉन्च किया, इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने अपने स्प्लेंडर (Splendor), पैशन (Passion) और सुपर स्प्लेंडर (Super Splendor) के XTEC वैरिएंट को भी पेश किया. प्रीमियम ई-बाइक के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ की साझेदारी बीते वित्त वर्ष में हीरो मोटोकॉर्प ने एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक बाजार में लाने के मकसद से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इंजन बनाने वाली कंपनी कैलिफोर्निया की जीरो मोटरसाइकिल (Zero Motorcycles) के साथ साझेदारी की. इस साझेदारी की बदौलत हीरो ग्लोबल लेवल पर अपनी विस्तार कर सकेगी साथ ही अपनी मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ पावर ट्रेन और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित करने में जीरो की विशेषज्ञता का सहयोग ले सकेगी. हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड ने हाल ही में निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) नियुक्त किया. नए सीईओ की नियुक्ति 1 मई, 2023 से प्रभावी होगी. कंपनी ने निरंजन गुप्ता की उनके मौजूदा पद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, स्ट्रैटेजी एंड M&A हेड के पद से पदोन्नत किया है. डॉ पवन मुंजाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और पूर्णकालिक बोर्ड डायरेक्टर बने रहेंगे.