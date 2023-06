Hero Passion Plus बाइक लॉन्च, Honda Shine 100 को देगी कड़ी टक्कर, चेक करें कीमत, फीचर समेत हर डिटेल

Hero Passion Plus के लेटेस्ट एडिशन की दिल्ली में कीमत 75,131 रुपये (एक्स-शोरूम) है. नई बाइक बाजार में उपलब्ध Honda Shine 100, TVS Radeon, Bajaj Platina जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देती है.

Hero Passion Plus देश में कंपनी की चौथी 100cc बाइक है. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने देश में पैशन प्लस (Hero Passion Plus) को एक नए रिफ्रेश्ड 100cc अवतार में पेश किया है. भारतीय बाजार में तीन साल से अधिक समय बाद कंपनी के इस मॉडल की वापसी हुई है. तत्कालीन बीएस एमीशन मानक (BS6 Norms) लागू होने की वजह से 2020 की शुरुआत में इस बाइक को बंद कर दिया गया था. देश में नई हीरो पैशन प्लस को 75,131 रुपये की कीमत में (एक्सशोरूम, दिल्ली) लॉन्च किया गया है. Hero Passion Plus: रिफ्रेश मॉडल में ये है नया हीरो पैशन प्लस का लेटेस्ट एडिशन (2023 Hero Passion Plus) डिजाइन के मामले में काफी हद तक अपने पुराने मॉडल के समान है. लेकिन इस नई बाइक के बॉडी पैनल पर कुछ नए ग्राफिक्स दिए गए है.लेटेस्ट एडिशन वाली पैशन प्लस बाजार में तीन कलर स्कीम- स्पोर्ट्स रेड (Sports Red), ब्लैक नेक्सस ब्लू (Black Nexus Blue) और ब्लैक हेवी ग्रे (Black Heavy Grey) में पेश किया गया है. हार्डवेयर के नजरिए से बात करें तो इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क्स (telescopic front forks) और बाइक के रियर साइड में डुअल स्प्रिंग लोडेड शॉक एब्जार्बर (dual spring-loaded shock absorbers) मिलता है. बाइक को कंट्रोल करने के लिए IBS के साथ ड्रम ब्रेक्स (drum brakes with IBS) दिया गया है. Hero Passion Plus: इंजन और माइलेज लेटेस्ट हीरो पैशन प्लस में सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 97.2cc इंजन दिया गया है जो 7.9 bhp का पावर और 8.05 Nm का टार्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन को 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी की तरफ से लेटेस्ट एडिशन वाली पैशन प्लस के माइलेज का खुलासा नहीं किया गया है. उम्मीद है कि एक लीटर फ्यूल के इस्तेमाल पर यह बाइक लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तक चलेगी. Hero Passion Plus: कीमत और मुकाबला नई हीरो पैशन प्लस को भारत में तीन कलर ऑप्शन के साथ सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 75,131 रुपये है. पैशन प्लस की लेटेस्ट एडिशन बाजार में उपलब्ध होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100), टीवीएस रेडियन (TVS Radeon), बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देती है. (Article : Shakti Nath Jha)