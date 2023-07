Hero Xtreme 200S 4V Vs Bajaj Pulsar 220F: कौन सी बाइक है बेहतर, कीमत, फीचर समेत ये जरूरी डिटेल देखकर खरीदने का करें फैसला

Hero Xtreme 200S 4V Vs Bajaj Pulsar 220F: हीरो एक्सट्रीम के मुकाबले बजाज पल्सर सस्ती है. परफार्मेंस के मामले में पल्सर हीरो एक्सट्रीम से आगे है. खरीदने से पहले यहां डिटेल देख सकते हैं.

Hero Xtreme 200S 4V Vs Bajaj Pulsar 220F: दोनों में से किसी एक को खरीदने का फैसला करने से पहले देख लें ये सभी डिटेल

Hero Xtreme 200S 4V Vs Bajaj Pulsar 220F: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी एक नई बाइक Xtreme 200S 4V पेश की. दिल्ली में इस सिंगल वेरिएंट बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.41 लाख रुपये है. कंपनी की लेटेस्ट बाइक में अपडेटेड इंजन दिया गया है. लेटेस्ट हीरो Xtreme 200S 4V बाइक बाजार में उपलब्ध बजाज पल्सर 220F को कड़ी टक्कर देती है. अगर आप इन दोनों में से किसी एक को लेने का मन बना रहे हैं तो खरीदने से पहले यहां तुलनात्मक डिटेल देख सकते हैं. Xtreme 200S 4V Vs Pulsar 220F: इंजन स्पेसिफिकेशन हीरो Xtreme 200S 4V बाइक में सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड तकनीक आधारित 199.6cc का इंजन दिया गया है जो 8000rpm पर 18.9 bhp पावर और 6500rpm पर अधिकतम 17.35 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें दिए गए इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. हीरो एक्सट्रीम के इंजन की खासियत यह भी है कि इसमें दो इनटेक वाल्व और दो निकास वाल्व वाला 4-वाल्व सिलेंडर हेड मिलता है. इंजन स्पेसिफिकेशन Hero Xtreme 200S 4V Bajaj Pulsar 220F डिस्प्लेसमेंट 199.6cc, सिंगल-सिलेंडर

ऑयल-कूल्ड, 4 वाल्व 220cc, सिंगल-सिलेंडर

ऑयल-कूल्ड, 2 वाल्व पावर 18.9 bhp 20.11 bhp टॉर्क 17.35 Nm 18.55 Nm ट्रांसमिशन 5-स्पीड 5-स्पीड इंजन स्पेसिफिकेशन की तुलना वहीं दूसरी तरफ बजाज पल्सर 220F में सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड तकनीक पर आधारित 220cc का इंजन दिया गया है जो 8500rpm पर 20.11 bhp पावर और 7000rpm पर 18.55 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ भी जोड़ा गया है. इसमें इंजन दो-वाल्व का मिलता है. डिस्प्लेसमेंट के मामले में बेहतर होने के कारण ही बजाज पल्सर 220F, हीरो एक्सट्रीम 200S 4V से ज्यादा पावर जनरेट करता है. Also Read: Petrol and Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के जारी हुए लेटेस्ट रेट, कहां है सबसे सस्ता और महंगा Xtreme 200S 4V Vs Pulsar 220F: हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन हीरो एक्सट्रीम 200S 4V और बजाज पल्सर 220F दोनों में सस्पेंशन सेटअप एक जैसा है. दोनों में टेलिस्कोपिक फ्रंट फॉर्क्स और मोनो-शॉक रियर सस्पेंशन मिलते हैं. हालांकि इनमें एक अंतर है. बजाज पल्सर में 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनो-शॉक मिलता है जबकि हीरो एक्सट्रीम में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो-शॉक रियर सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों बाइक सिंगल-चैनल ABS के साथ दोनों छोर (फंट और रियर) पर दिए गए सिंगल डिस्क ब्रेक से नियंत्रित किए जाते हैं. हार्डवेयर स्पेक्स Hero Xtreme 200S 4V Bajaj Pulsar 220F सस्पेंशन टेलिस्कोपिक (फ्रंट)

7-स्टेप एडजस्टेबल मोनो-शॉक (रियर) टेलिस्कोपिक (फ्रंट)

5-स्टेप एडजस्टेबल मोनो-शॉक (रियर) ब्रेक 276 मिमी फ्रंट डिस्क

220 मिमी रियर डिस्क 280 मिमी फ्रंट डिस्क

230 मिमी रियर डिस्क व्हील (इंच) 17-इंच (फ्रंट) एलॉय

17-इंच (रियर) एलॉय 17-इंच (फ्रंट) एलॉय

17-इंच (रियर) एलॉय कर्ब वजन (किलो) 158 160 सीट हाइट (मिमी) 165 165 हार्डवेयर स्पेक्स की तुलना इसके अलावा, दोनों मॉडल 17 इंच के फ्रंट और रियर अलॉय व्हील पर चलते हैं. समान सीट हाइट वाले दोनों बाइक में से एक-हीरो एक्सट्रीम वजन के मामले पल्सर से मामूली सा हल्का है. ऐसे में दोनों बाइक को सड़क पर चलते समय सावधानीपूर्वक हैंडल करना चाहिए. Xtreme 200S 4V Vs Pulsar 220F: फीचर हीरो Xtreme 200S 4V बाइक में दिए गए फीचर की लंबी है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ऑल-LED लाइटिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन शामिल है. नई हीरो एक्सट्रीम की तुलना में बजाज पल्सर 220F के बेसिक पार्ट-डिजिटल, पार्ट-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल और हैलोजन हेडलाइट दिए गए हैं. फीचर की तुलना इसके अलावा हीरो Xtreme 200S 4V में किक और इलेक्ट्रिक स्टार्टर सिस्टम मिलता है जबकि बजार पल्सर 220F में सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्टर के साथ काम चलाना पड़ता है. Xtreme 200S 4V Vs Pulsar 220F: कीमत Hero Xtreme 200S 4V Bajaj Pulsar 220F कीमत (एक्स-शोरूम) 1.41 लाख रुपये 1.38 लाख रुपये कीमत की तुलना बजाज पल्सर 220F की तुलना में हीरो एक्सट्रीम 200S 4V बाइक से 3,000 रुपये अधिक महंगी है. दिल्ली में हीरो एक्सट्रीम की कीमत 1.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. बात करें परफार्मेंस की तो इस मामले में बजाज पल्सर हीरो एक्सट्रीम से आगे निकल जाती है. हालांकि हीरो एक्सट्रीम बेहतर एक्विपमेंट से लैस है. (Article: Arun Prakash)