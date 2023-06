Honda Dio H-Smart: स्मार्ट-की फीचर से लैस होंडा का तीसरा स्कूटर लॉन्च, 77,712 रुपये है कीमत, टॉप वेरिएंट में ढेरों हैं खूबियां

Honda Dio H Smart के लिए बुकिंग शुरू है. OBD2 एमीशन मानक के अनुरूप तैयार किए गए इस स्कूटर को दिल्ली में 77,712 रुपये एक्सशोरूम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Honda Dio H Smart स्कूटर अपने सीरीज का टॉप है. इसमें सिंगल सिलेंडर, एयर कुल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड तकनीक आधारित 109.51cc इंजन दिया गया है. (फोटो: एक्सप्रेस ड्राइव)

Honda Dio H-Smart launched in India; Priced at Rs 77,712: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने Dio मोटो-स्कूटर के नए टॉप वेरिएंट को लॉन्च किया. भारतीय बाजार में होंडा डियो एच स्मार्ट (Honda Dio H-Smart) की एक्सशोरूम कीमत 77,712 रुपये है. जानकारी के मुताबिक इस स्कूटर का लेटेस्ट वेरिएंट कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट है जो स्मार्ट-की सिस्टम से लैस है. इससे पहले होंडा एक्टिवा और Activa 125 में स्मार्ट-की फीचर दिया गया था. होंडा Dio मॉडल के सभी स्कूटर की कीमतें नीचे टेबल में देख सकते हैं. 2023 Honda Dio: वेरिएंट के आधार पर कीमत Honda Dio वेरिएंट कीमत (एक्सशोरूम) Dio Standard OBD2 70,211 रुपये Dio Deluxe OBD2 74,212 रुपये Dio H-Smart OBD2 77,712 रुपये वेरिएंट वाइज कीमत लेटेस्ट होंडा Dio भारतीय बाजार में तीन वेरिएंट्स- स्टैंडर्ड (Standard), डिलक्स (Deluxe) और एच स्मार्ट (H-Smart) में उपलब्ध है. दिल्ली में इस स्कूटर की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत 70,211 रुपये से 77,412 रुपये के बीच है. Dio के टॉप वेरिएंट- H-स्मार्ट की बुकिंग शुरू हो चुकी है. उम्मीद है जल्द ही डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी. लेटेस्ट एडिशन वाला Honda Dio स्कूटर Honda Activa, TVS Scooty Zest, Hero Xoom जैसे तमाम को टक्कर देता है. Maruti Alto K10 Tour H1: मारुति ने लॉन्च किया टूर H1, ऑल्टो पर आधारित है नई कार, चेक करें हर डिटेल 2023 Honda Dio: लेटेस्ट एडिशन में ये है नया होंडा की तरफ से Dio H-Smart में दिए गए सटीक डिटेल का खुलासा अभीतक नहीं किया गया है, लेकिन इसमें होंडा एक्टिव जैसे ही फीचर्स मिलने की संभावना है. इसमें स्मार्ट-की सिस्टम (smart key system) देखने को मिल सकता है. इस की (key) से स्मार्ट फाइंड (Smart Find), स्मार्ट अनलॉक (Smart Unlock), स्मार्ट स्टार्ट (Smart Start) और स्मार्ट सेफ फीचर्स (Smart Safe features) के अलावा इंजन इम्मोबिलाइज़र (engine immobilizer) दिया होगा. इन सब खूबियों की बदौलत नॉ-न रजिस्टर्ड की (non-registered key) से स्कूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा. होंडा Dio H-Smart में अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है. 2023 Honda Dio: इंजन और गियरबॉक्स होंडा डियो (Honda Dio) के लेटेस्ट एडिशन में सिंगल सिलेंडर, एयर कुल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड तकनीक आधारित 109.51cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 7.73 bhp पावर और 8.9 Nm टॉर्क जनरेट करता है. ट्रासंमिशन के लिए इंजन को CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नया स्कूटर OBD2-एमीशन मानक के अनुरूप है.