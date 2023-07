Honda Elevate की बुकिंग शुरू, Hyundai Creta को टक्कर देने वाली नई SUV सितंबर में होगी लॉन्च

Honda Elevate के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. खरीदार 21000 रुपये टोकन प्राइस का भुगतान कर इस अपकमिंग SUV के लिए आर्डर कर सकते हैं.

Honda Elevate : भारतीय बाजार में होंडा एलिवेट सितंबर 2023 में लॉन्च होगी और इस दौरान इसकी कीमतों का एलान भी किया जाएगा. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)