Honda Elevate SUV से पर्दा उठा, अगले महीने से होगी नई कार की बुकिंग

Honda Elevate की जुलाई महीने से बुकिंग शुरू होगी. नई कार की डिलीवरी इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास की जाएगी.

होंडा कार इंडिया ने अपनी नई मिड साइज SUV एलिवेट से पर्दा उठा लिया है. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

Honda Elevate SUV Global Unveil: होंडा कार इंडिया (Honda Car India) ने अपनी मोस्ट अवेटेड कार होंडा एलिवेट (Honda Elevate) से पर्दा उठा लिया है. कंपनी के लेटेस्ट एलिवेट (Honda Elevate) के लिए बुकिंग जुलाई 2023 से शुरू होगी. ग्राहकों को मिड साइज SUV की डिलीवरी इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास की जाएगी. होंडा की ये नई कार बाजार में उपलब्ध Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Tata Harrier, MG Astor, MG Hector, Volkswagon Taigun, Skoda Kushaq जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. Honda Elevate SUV: इंजन और गियरबॉक्स लेटेस्ट होंडा एलिवेट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 6 स्पीड मैनुअल या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. नई कार में लगा इंजन 119bhp का पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह कार 20 फीसदी एथेनॉल वाले मिक्स्ड फ्यूल के इस्तेमाल से भी चल सकता है. LIVE Telecast | World Premiere | Honda Elevate | Most awaited SUV https://t.co/Rbxgtmj1Eq — Honda Car India (@HondaCarIndia) June 6, 2023 Kia Seltos: सेल्टोस की बिक्री ने पार किया 5 लाख का आंकड़ा, देश में सबसे अधिक बिकने वाली किआ की SUV बनी Honda Elevate SUV: डिजाइन और सेफ्टी फीचर एलिवेट के फ्रंट और रियर में LED लाइट्स मिलता है. वहीं इसके केबिन को आरामदायक और स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है. बात करें डाइमेंशन की तो नई का 4,312mm लॉन्ग, 1,790mm वाइड और 1,650mm टाल है. इस कार का व्हील बेस 2,650mm का है. एलिवेट में 220mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है और इसमें सामान रखने के लिए 458 लीटर का बूट मिलता है. विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी सवारी प्रदान करने के लिए एलिवेट की राइड क्वॉलिटी को ट्यून किया गया है. होंडा कार इंडिया ने अपने SUV सेगमेंट का किया विस्तार (फोटो : Twitter/@HondaCarIndia) एलिवेट में स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसमें प्रीमियम स्पीकर, 7.0 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल समेत तमाम नए फीचर देखने को मिलते हैं. सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें होंडा सेंस (Honda Sense) मिलता है जिसमें लेन सेंसिंग (lane sensing), इमरजेंसी स्टॉप (emergency stop), रियर कैमरा (rear camera) और पार्किंग सेंसर (parking sensor), स्टेबिलिटी कंट्रोल (stability control), हिल स्टार्ट असिस्ट (hill start assist) और भी कई सेफ्टी फीचर शामिल हैं.