Honda SP 160 लॉन्च, पल्सर P150, TVS Apache जैसी गाड़ियों को टक्कर देने वाली बाइक की कीमत 1.17 लाख से शुरू

Honda SP 160 Launched at Rs 1.17 Lakh: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में अपनी नई बाइक SP160 लॉन्च की. दिल्ली शोरूम में इस लेटेस्ट Honda SP160 की कीमत 1.17 लाख रुपये से शुरू है. कंपनी ने 160cc सेगमेंट की बाइक 2 वेरिएंट में पेश किया है. इस महीने के अंतर तक नई बाइक की डिलीवरी शुरू होगी. Honda SP 160: फीचर्स और हार्डवेयर होंडा SP 160 बाइक की डिजाइन काफी हद तक SP 125 से मिलती जुलती है. इसी मॉडल के समान SP 160 में बॉडी पैनल (body panels), V-आकार की LED हेडलाइट (wider tank shroud), चौड़ा टैंक श्राउड (wider tank shroud) , उभरे हुए टेल सेक्शन के साथ सिंगल सीट, सिंगल ग्रैब रेल, क्रोम शील्ड के साथ साइड-स्लंग एग्जॉस्ट मफलर और ब्लैक कलर में इंटर्नल्स मिलते हैं. होंडा की नई SP160 बाजार में कुल 6 कलर विकल्प – मैट डार्क ब्लू मेटैलिक (Matte Dark Blue Metallic), पर्ल स्पार्टन रेड (Pearl Spartan Red), मैट एक्सिस ग्रे मेटैलिक (Matte Axis Gray Metallic), पर्ल इग्नाइट ब्लैक (Pearl Ignite Black), मैट मार्वल ब्लू मेटैलिक (Matte Marvel Blue Metallic) और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे (Pearl Deep Ground Gray) में उपलब्ध है. होंडा SP 160 में डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इंजन स्टार्ट/स्टॉप स्विच और हजार्ड स्विच जैसे तमाम बेसिक फीचर नजर आते हैं. इंस्ट्रूमेंट पैनल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल-गेज और गियर-पोजिशन इंडिकेटर शामिल होते हैं. हार्डवेयर की बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क्स और रियर मोनो-शॉक दिए गए हैं. ब्रेकिंग सिस्टम के लिहाज से देखें तो नई बाइक में सिंगल-चैनल एबीएस के साथ 276 मिमी फ्रंट डिस्क और 220 मिमी रियर डिस्क मिलते हैं. बेस वेरिएंट के रियर में 130mm ड्रम ब्रेक मिलता है. बाइक 17-इंच के एलॉय व्हील्स पर चलती है जिस पर 80/100 फ्रंट और 130/70 रियर MRF नाइलोग्रिप टायर चढ़े होते हैं. Also Read: Long Term Investment: बाजार में टिकने से बनता है मोटा पैसा, चेक कर लें म्यूचुअल फंड में 10, 15 से 20 साल का रिटर्न Honda SP 160: इंजन और गियरबॉक्स होंडा SP 160 बाइक कंपनी के ही यूनिकॉर्न 160 और XBlade मॉडल से मिलती जुलती है. इसमें सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड तकनीक आधारित 162.7cc का इंजन दिया गया है जो 13.46 bhp का पावर और 14.58 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यूनिकॉर्न की तुलना में होंडा SP 160 का इंजन अतिरिक्त हॉर्सपावर और 0.5 Nm विकसित करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Honda SP 160: कीमत और मुकाबला होंडा SP 160 बाइक को बाजार में 2 वेरिएंट- सिंगल (single) और ट्विन डिस्क (twin disc) में पेश किया गया है. इसकी कीमत क्रमश: 1.17 लाख रुपये और 1.21 लाख रुपये है. 150cc-160cc सेगमेंट में Unicorn और XBlade मॉडल के बाद SP 160 होंडा की तीसरी बाइक है. यह बाजार में उपलब्ध बजाज पल्सर पी150 (Bajaj Pulsar P150) और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 (TVS Apache RTR 160) जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. HMSI के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ Tsutsumu Otani ने अपने बयान में कहा कि हम अपने SP ब्रांड के साथ पूरी तरह नई SP160 बाइक पेश कर काफी खुश हैं. यह स्पोर्टी बाइक मॉडर्न इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी. कंपनी ने कहा कि इस बाइक में इंजन स्टॉप स्विच जैसे तमाम फीचर भी दिए गए हैं.