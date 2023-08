Honda SP160 का अपाचे आरटीआर 160 और पल्सर 150 से मुकाबला, कौन सी बाइक है बेहतर, कीमत, फीचर देखकर करें फैसला

Honda SP160, टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और बजाज पल्सर 150, तीनों बाइक्स में किसी एक को खरीदने से पहले यहां कीमत, फीचर देख सकते हैं.

होंडा SP160 बाजार में उपलब्ध टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और बजाज पल्सर 150 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

Honda SP160 vs TVS Apache RTR 160 vs Bajaj Pulsar 150: होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने भारतीय बाजार में नई SP 160 बाइक लॉन्च के साथ अपने 160cc सेगमेंट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया. कंपनी के लेटेस्ट होंडा SP160 की कीमत 1.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू है. यूनिकॉर्न और X-Blade मॉडल के बाद ये कंपनी की तीसरी 160cc बाइक है. होंडा SP160 बाजार में उपलब्ध टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 और बजाज पल्सर 150 जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. अगर आप इनमें से किसी एक को खरीदने का मन बना रहे हैं तो ऐसा करने से पहले यहां सभी की कीमतें और फीचर यहां देख सकते हैं. Honda SP160 vs Apache RTR 160 vs Pulsar 150: इंजन और गियरबॉक्स स्पेसिफिकेशन Honda SP160 TVS Apache RTR 160 Bajaj Pulsar 150 इंजन टाइप 162.71cc, सिंगल-सिलेंडर

एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 159.7cc, सिंगल-सिलेंडर

एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड 149.5cc, सिंगल-सिलेंडर

एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड पावर 13.2 bhp 15.8 bhp 13.8 bhp टॉर्क 14.5 Nm 13.8 Nm 13.2 Nm ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स सभी के इंजन का स्पेसिफिकेशन लेटेस्ट होंडा SP160 में सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक आधारित 162.7cc का इंजन है जो 13.2 bhp का पावर और 14.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 में 159.7cc का इंजन मिलता है. यह इंजन 15.8 bhp का पावर और 13.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं बजाज पल्सर 150 में 149.5cc का इंजन दिया गया है. यह इंजन 13.8bhp का पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन के लिए इन तीनों बाइक के इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. Also Read: Market Outlook: महंगाई दर के आंकडों, ग्लोबल ट्रेंड और फॉरेन फंड से तय होगी इस हफ्ते बाजार की दिशा, निवेशकों की इन पर होगी नजर Honda SP160 vs Apache RTR 160 vs Pulsar 150: कीमत ब्रांड और मॉडल कीमत (एक्सशोरूम, रुपये) Honda SP160 1.18 लाख – 1.22 लाख TVS Apache RTR 160 1.20 लाख – 1.26 लाख Bajaj Pulsar 150 1.18 लाख – 1.21 लाख सभी की कीमतों का रेंज नई होंडा SP160 की कीमत 1.18 लाख रुपये से 1.22 लाख रुपये के बीच है. टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V की कीमत 1.20 लाख रुपये से 1.26 लाख रुपये के बीच है वहीं बजाज पल्सर 150 की कीमत 1.18 लाख रुपये से लेकर 1.21 लाख रुपये तक है. उपरोक्त लिस्ट में तीनों बाइक्स की कीमतों का रेंज देख सकते हैं. Honda SP160 vs Apache RTR 160 vs Pulsar 150: हार्डवेयर और फीचर हार्डवेयर के लिहाज से देखें तो इन सभी स्पोर्टी बाइक्स में टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क मिलते हैं. होंडा SP160 के रियर साइड में मोनो-शॉक एब्जार्बर दिए गया है. बजाज पल्सर और टीवीएस अपाचे के रियर साइड में डुअल गैस-चार्ज्ड शॉकर दिए गए हैं. ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सिंगल-चैनल एबीएस के साथ इन बाइक्स के फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर साइज नें डिस्क या ड्रम यूनिट का विकल्प होते हैं. फीचर्स के मामले में बजाज पल्सर 150 में सेमी-डिजिटल क्लस्टर मिलता है जबकि होंडा SP160 और TVS Apache RTR 160 में डिजिटल कंसोल दिए गए हैं. (Article : Shakti Nath Jha)