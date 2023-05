Hyundai Ai3 Sub-Compact SUV: बाजार में जल्द आने वाली है हुंडई की नई SUV, कैसी है इसकी पहली झलक

Hyundai Ai3 Sub-Compact SUV Officially Teased: हुंडई मोटर इंडिया (HMI) की बिल्कुल नई SUV जल्द ही भारतीय बाजार में आने वाली है. आधिकारिक तौर पर कंपनी ने नई SUV की टीज पेश की है. हुंडई ने अपने इस नए अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया है. मोस्ट अवेटेड सब-कॉम्पैक्ट SUV हुंडई की Grand i10 Nios पर आधारित होने का अनुमान है. कंपनी की नई माइक्रो SUV जिसकी कोडनेम Ai3 बताई गई है वह हुंडई के प्रोडक्ट लाइन-अप में वेन्यू (Venue) मॉडल से नीचे होगी.

कंपनी की अपकमिंग Ai3 SUV हुंडई के K1 प्लेटफार्म पर आधारित होगी. हुंडई की Grand i10 Nios भी इसी मॉडल पर आधारित है. इस साल भारतीय बाजार में आने वाली हुंडई के नए कार की डिजाइन Casper micro SUV से काफी मिलती जुलती हो सकती है. विदेशी बाजारो में Casper micro SUV बिकने वाली गाड़ी है डिजाइन के मामले में इससे मिलती जुलती भारतीय बाजार में आने वाली हुंडई की नई Ai3 सब-कॉम्पैक्ट SUV की अपनी खास पहचान होगी. फीचर की बात करें तो हुंडई के अन्य कारों की तरह ही इस नई कार में गिल्स देखने को मिल सकते हैं.

The next big adventure is here to make you flutter! Get ready to spread your wings outside.#Hyundai #HyundaiIndia #HyundaiCars #ThinkOutside #ComingSoon #ILoveHyundai pic.twitter.com/Q4ISEngypC— Hyundai India (@HyundaiIndia) April 5, 2023