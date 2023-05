Hyundai i10 Nios से Kona EV तक, मई में कंपनी की कारों पर मिल रही है 50000 रुपये तक की छूट

Hyundai Car Prices Slashed: मई महीने में हुंडई की इलेक्ट्रिक कार Kona पर 50000 रुपये तक की छूट मिल रही है.

Hyundai Car Discounts: हुंडई की Grand i10 Nios, Aura, i20, i20 N Line और Kona EV की खरीदारी पर कंपनी ग्राहकों को मई महीने में भारी डिस्काउंट की पेशकश कर रही है. (फोटो : एक्सप्रेस ड्राइव)

Hyundai Car Discounts in May 2023: कार बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में से एक हुंडई (Hyundai) ने मई महीने के लिए अपनी मंथली डिस्काउंट और ऑफर स्कीम का एलान कर दिया है. हुंडई ग्रैंड i10 Nios, Aura, i20, i20 N Line और Kona EV पर कंपनी इस महीने में भारी कैश डिस्काउंट और एडिशनल डिस्काउंट की पेशकश कर रही है. इस महीने कंपनी की नई कार खरीद ग्राहक छूट और ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. Hyundai Grand i10 Nios ग्रैंड आई10 निओस (Hyundai Grand i10 Nios) कंपनी की एक पापुलर हैचबैक है. इस महीने हुंडई की Grand i10 Nios को 25000 रुपये तक कैश डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. इसके अलावा कंपनी 10,000 रुपये एडिशनल डिस्काउंट की भी पेशकश कर रही है. POI या कॉर्पोरेट कस्टमर्स को और 3,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है. सभी डिस्काउंट स्कीम और ऑफर को मिलाकर मई महीने में हुंडई Grand i10 Nios की खरीद पर कुल 38,000 रुपये तक डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. Top 5 Diesel Cars in India: टाटा अल्ट्रोज से महिंद्रा XUV300 तक, सस्ते डीजल कारों की तस्वीरों में झलक Hyundai Aura Hyundai Aura Facelift हुंडई Aura एक कॉम्पैक्ट सेडान (compact sedan) है. इस पर 20,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपये एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है. POI या कॉर्पोरेट कस्टमर्स और 3,000 रुपये का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. कुल मिलाकर इस महीने हुंडई Aura CNG की खरीद पर 33,000 रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. बाकी वेरिएंट पर 23,000 रुपये तक डिस्काउंट का लाभ हासिल किया जा सकता है. Hyundai i20 और i20 N Line 2020 Hyundai i20 Diesel Turbo Hyundai i20 एक प्रीमियम हैचबैक है. इस मॉडल के मैग्ना (Magna) और स्पोर्ट्ज़ (Sportz) वेरिएंट पर 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. एक्सचेंज ऑफर के तहत पुरानी कार के बदले कस्टमर 10,000 रुपये तक एडिशनल डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं. इस महीने हुंडई i20 की खरीदकर ग्राहक कैश और एडिशनल डिस्काउंट को मिलाकर कुल 20,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं. i20 सीरीज का बेहतर परफार्मेंस वाली कार i20 N Line पर मई महीने में 15,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. Maruti Suzuki Wagon R से Honda City तक, ये गाड़ियां देती हैं 25KM/L से ज्यादा माइलेज, चेक डिटेल Hyundai Kona EV हुंडई Kona एक इलेक्ट्रिक SUV है. इस महीने कोना ई-कार पर 50,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. हालांकि इस पर एक्सचेंज स्कीम या पीओआई या कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए कोई एडिशनल डिस्काउंट नहीं है. हुंडई मई 2023 में Venue, Venue N Line, Creta, Verna, Alcazar, और Tucson मॉडल पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रही है. (Article : Arushi Rawat)