Hyundai Creta, Alcazar का एडवेंचर एडिशन लान्च, दोनों नई गाड़ियों की वेरिएंटवाइज कीमत चेक करें

Hyundai Creta Adventure Edition की एक्स-शोरूम कीमत 15.17 लाख रुपये से 17.90 लाख रुपये के बीच है. इसके अल्काजार एडवेंचर एडिशन की कीमत 19.04 लाख रुपये से शुरू है.

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपनी मिड-साइज़ SUV क्रेटा (Hyundai Creta) और अल्काजार (Hyundai Alcazar) के एडवेंचर एडिशन मॉडल को भारतीय बाजार में पेश किए. नई हुंडई क्रेटा एडवेंचर एडिशन (Hyundai Creta Adventure Edition) की कीमत 15.17 लाख रुपये से शुरू है. वहीं लेटेस्ट हुंडई अल्काजार एडवेंचर एडिशन (Hyundai Alcazar Adventure Edition) की एक्स-शोरूम कीमत 19.04 लाख रुपये से शुरू है. दोनों नई SUV को कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है. इनमें कुछ नए फीचर् भी जोड़े गए हैं. वैरिएंट के आधार पर दोनों कारों की कीमतें नीचे लिस्ट में देख सकते हैं. Hyundai Creta Adventure Edition: वेरिएंटवाइज कीमत क्रेटा एडवेंचर एडिशन के वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 petrol SX MT AE 15.17 लाख रुपये 1.5 petrol SX (O) IVT AE 17.90 लाख रुपये वेरिएंट के आधार पर नई क्रेटा की कीमतें Hyundai Alcazar Adventure Edition: वेरिएंटवाइज कीमत अल्काजार एडवेंचर एडिशन के वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) 1.5 turbo petrol Platinum MT AE 19.04 लाख रुपये 1.5 turbo petrol Signature (O) DCT AE 20.64 लाख रुपये 1.5 turbo diesel Platinum MT AE 19.99 लाख रुपये 1.5 turbo diesel Signature (O) AT AE 21.24 लाख रुपये वेरिएंट के आधार पर नई अल्काजार की कीमतें लेटेस्ट कार में क्या है नया इन हुंडई क्रेटा और अल्काजार के एडवेंचर एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जिसमें ब्लैक-आउट ग्रिल और बंपर के लिए डॉर्क ट्रीटमेंट, स्किड प्लेट और अलॉय व्हील शामिल है. नई रेंजर खाकी शेड (Ranger Khaki shade) समेत कई मोनो-टोन और डुअल-टोन कलर स्कीम उपलब्ध हैं. नई कार के एंटीरियर में सेज ग्रीन इंसर्ट के साथ ब्लैक केबिन और डुअल कैमरे के साथ डैशकैम जैसी तमाम लेटेस्ट फीचर जोड़े गए हैं. Also Read: Mahindra Scorpio-N, XUV700 समेत इन SUV के 2.80 लाख आर्डर पेंडिंग, मॉडल के आधार पर वेटिंग पीरियड और कीमत चेक करें Hyundai Creta, Alcazar Adventure Edition: इंजन और गियरबॉक्स हुंडई क्रेटा एडवेंचर एडिशन में 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 113 bhp और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. लेटेस्ट कार का इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसे IVT (CVT) के साथ जोड़ा गया है. वहीं लेटेस्ट हुंडई अल्काजार में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर मिलता है जो 158 bhp का पावर जनरेट करता है. इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है जो 113 bhp का पावर जनरेट करने में सक्षम है. नई अल्काजार में दोनों इंजनों को मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ पेश किया गया है.