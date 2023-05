Hyundai Creta, Kia Seltos, Brezza समेत इन गाड़ियों के लंबी है वेटिंग, कितने महीने में मिलेगी कौन सी कार

भारतीय मार्केट में बिकने वाली कई पापुलर कारों के लिए 3 हफ्ते से लेकर 18 महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है. यहां आप विभिन्न गाड़ियों के वेटिंग पीरियड का ब्योरा देख सकते हैं.

हुंडई क्रेटा की अभी बुकिंग कराने के बाद डिलीवरी के लिए आपको करीब 3 से साढ़े तीन महीने का इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि देश के सभी शहरों में एक जैसी स्थिती नही है. कुछ जगहों पर वेटिंग पीरियड कम या अधिक समय का भी हो सकता है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)

SUV सेगमेंट में महिंद्रा की Scorpio-N, XUV700 और Thar जैसी गाड़ियां काफी पापुलर हैं. बाजार में कंपनी के इन कारों की मांग में तेजी है. इनमें से कुछ माडल के लिए वेटिंग पीरियड आसमान छू रही है. हाल ही में महिंद्रा की तरफ से बताया गया कि उसके पार 2.50 लाख से अधिक पेंडिंग ऑर्डर हैं और ग्राहकों की तरफ से विभिन्न गाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए कंपनी जोरोशोर से जुटी हुई है. वहीं देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने कुछ दिन पहले बताया था कि विभिन्न सेंगमेंट की गाड़ियों के लिए कंपनी के पास करीब 4 लाख आर्डर पेंडिंग पड़े हैं. ज्यादातर ग्राहकों की तरफ से मारुति की Ertiga, Dzire, Grand Vitara, Jimny, Baleno मॉडल के लिए ऑर्डर मिले हैं. इसके अलावा भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली कारों में से एक Hyundai Creta और Kia Seltos की डिलीवरी के लिए भी खरीदारों को इंतजार करना पड़ रहा है. हुंडई, किआ, मारुति और महिंद्रा कंपनी के किस मॉडल के लिए कितने महीने तक बुकिंग के बाद इंतजार करना पड़ सकता है आइए इस पर एक नजर डालते हैं. Hyundai Creta हुंडई क्रेटा के पेट्रोल वेरिएंट के लिए खरीदारों को कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी बुकिंग कराने पर खरीदारो को 3 से साढ़े तीन महीने का इंतजार करना पड़ सकता है. वही इसके डीजल वेरिएंट की बुकिंग के बाद डिलीवरी के लिए खरीदारों को इससे भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है. Post Office TD: एक ही जगह 1, 2, 3 और 5 साल की कर सकते हैं FD, 10 लाख पर 4.5 लाख तक फायदा Kia Seltos किआ सेल्टोस के लिए वेटिंग पीरियड चल रहा है. इस मॉडल की बुकिंग कराने के बाद खरीदारों को डिलीवरी के लिए करीब 28 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है. सेल्टोस के GTX+ डीजल वेरिएंट पर भी यही वेटिंग पीरियड लागू है. कंपनी के बाकी डीजल वेरिएंट की बुकिंग के बाद डिलीवरी में करीब 12 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है. जबकि पेट्रोल वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड करीब 3 हफ्ते का है. Maruti Suzuki Brezza इस कार के लिए खरीदारों को वेरिएंट के आधार पर 3 महीने से लेकर 9 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है. रिपोर्ट की मानें तो भारतीय बाजार में फिलहाल LXi वेरिएंट के लिए 9-10 महीने का वेटिंग पीरियड है. वहीं LXi CNG वेरिएंट के लिए 3-4 महीने और VXi AT वेरिएंट के लिए 7-8 महीने का वेटिंग पीरियड है. हालांकि अलग-अलग शहरों में ग्राहकों को इससे कम या अधिक समय तक डिलीवरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. Mahindra Scorpio-N, XUV700 & Thar: पेंडिंग ऑर्डर और वेटिंग पीरियड हाल ही में आयोजित प्रेस मीटिंग के दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ (ऑटो एंड फार्म सेक्टर) राजेश जेजुरीकर (Rajesh Jejurikar) ने बताया कि SUV सेगमेंट की गाड़ियों के लिए आए 2.50 लाख से अधिक बुकिंग ऑर्डर कंपनी के पास पेडिंग में है. मतलब ये कि कस्टमर को महिंद्रा की लाखों गाड़ियों का इंतजार है. मॉडल के आधार पर बात करें तो महिंद्रा की Scorpio-N और Scorpio Classic के लिए 1.17 लाख मिली बुकिंग पेडिंग में हैं. महिंद्रा की खास पेशकश XUV700 के लिए 78,000 और थार के लिए मिले 58,000 ऑर्डर पेंडिंग में है. एक रिपोर्ट और डीलरशिप सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक महिंद्रा की Scorpio Classic के लिए लगभग 5 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड है. वहीं कंपनी की Scorpio-N के लिए 18 महीने तक का ग्राहकों को इंतजार करना पड़ सकता है. Mahindra Thar 4X4 को 1-2 महीने में डिलीवर किया जा सकता है जबकि 2WD वेरिएंट के लिए लगभग एक साल का वेटिंग पीरियड है. महिंद्रा की प्रीमियम पेशकश XUV700 की डिलीवरी में 13 से 14 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकत है. कंपनी की तरफ से हाल हीं में बताया गया कि इस साल बाजार में महिंद्रा का कोई नया प्रोडक्ट पेश नहीं किया जाएगा. 5-डोर SUV महिंद्रा थार से अगले साल कंपनी पर्दा उठाएगी. Maruti Suzuki के विभिन्न मॉडल के लिए पेंडिंग ऑर्डर और वेटिंग पीरियड देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के पास लगभग 3.8 लाख गाड़ियों के लिए ऑर्डर पेंडिंग में है. इसमें ग्राहकों की तरफ से Ertiga, Dzire, Grand Vitara, Jimny, Baleno, Fronx और XL6 के लिए ज्यादातर आर्डर मिले हैं. MPV सेगमेंट में कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली कार- Maruti Suzuki Ertiga की लगभग 100,000 आर्डर पेंडिंग में हैं. इसके बाद कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर Maruti Suzuki Dzire और मिडसाइज SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) के लिए क्रमशः 40,000 और 34,000 बुकिंग पेंडिंग में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जून को मारुति की जिम्नी लॉन्च होगी. कंपनी की नई 5 डोर SUV के लिए लॉन्च से पहले 5 महीने के भीतर 30 हजार से आर्डर मिल चुकी है. एक और अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV मारुति सुजुकी Fronx के लिए भी 16,500 से अधिक बुकिंग मिल चुकी है. मारुति सुजुकी की काफी पापुलर हैचबैक- बलेनो की 20,000 बुकिंग पेंडिंग है. कंपनी की प्रीमियम MPV मारुति सुजुकी XL6 की 9,000 बुकिंग पेंडिंग है. इन गाड़ियों के वेटिंग पीरियड की बात करें तो बुकिंग के बाद खरीदारों को Ertiga के लिए 33-34 हफ्ते, मारुति सुजुकी ब्रेजा के लिए 21-22 हफ्ते, मारुति सुजुकी डिजायर के लिए 20-21 हफ्ते, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के लिए 16-17 हफ्ते और XL6 के लिए 14-15 सप्ताह का इंतजार करना होगा. हालांकि विभिन्न शहरों में इन सभी मॉडल के लिए वेटिंग पीरियड अलग भी हो सकते हैं.