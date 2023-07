Hyundai EXTER: पेट्रोल, CNG वर्जन में आई हुंडई की सबसे छोटी SUV, वेरिएंट के आधार पर कीमत, चेक करें

Hyundai EXTER micro SUV के पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये के बीच और पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 7.97 लाख रुपये से 10.10 लाख रुपये के बीच है. इसके CNG वेरिएंट की कीमत 8.24 – 8.97लाख रुपये रुपये है.

Hyundai EXTER SUV Variant-wise Prices: हुंडई एक्सटर 5 ट्रिम लेवल पर 15 से अधिक वेरिएंट में बाजार में उपलब्ध है. (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो)

Hyundai Exter variant-wise prices, including Petrol MT, AMT & CNG trims explained: हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने बीते दिन भारतीय बाजार में अपनी सबसे छोटी SUV एक्सटर (Hyundai Exter Launched) पेश की. बिल्कुल नई Exter को कंपनी ने भारतीय बाजार में 5.99 लाख रुपये के शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. इसे कुल 5 ट्रिम में पेश किया गया है. पावरट्रेन विकल्पों में पेट्रोल इंजन और बाई-फ्यूल CNG इंजन शामिल है. वेरिएंट के आधार पर लेटेस्ट हुंडई एक्सटर की कीमतें नीचे लिस्ट में देख सकते हैं. Hyundai Exter micro SUV (एक्सप्रेस ड्राइव फोटो) Hyundai Exter micro SUV: वेरिएंट के आधार पर कीमत हुंडई एक्सटर वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) EX MT 5.99 लाख रुपये EX (O) MT 6.25 लाख रुपये S MT 7.27 लाख रुपये S (O) MT 7.42 लाख रुपये S AMT 7.97 लाख रुपये SX MT 7.99 लाख रुपये SX MT Dual Tone 8.23 लाख रुपये S CNG MT 8.24 लाख रुपये SX (O) MT 8.64 लाख रुपये SX AMT 8.68 लाख रुपये SX AMT Dual Tone 8.91 लाख रुपये SX CNG MT 8.97 लाख रुपये SX (O) Connect MT 9.32 लाख रुपये SX (O) AMT 9.32 लाख रुपये SX (O) Connect MT Dual Tone 9.42लाख रुपये SX (O) Connect AMT 9.99 लाख रुपये SX (O) Connect AMT Dual Tone 10.10 लाख रुपये वेरिएंट के आधार पर कीमतें हुंडई अपनी एक्सटर को 5 ट्रिम- EX, S, SX, SX (O) और SX (O) कनेक्ट में पेश कर रही है और ये भी अपने लेवल बाजार में कई वेरिएंट में उपलब्ध हैं. पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट की कीमत 5.99 लाख रुपये से 9.42 लाख रुपये के बीच हैं. पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की कीमत 7.97 लाख रुपये से 10.10 लाख रुपये के बीच है. इसके अलावा CNG वेरिएंट की कीमत 8.24 लाख रुपये से लेकर 8.97 लाख रुपये तक है. Also Read: Mahindra XUV700 की 6-सीटर वर्जन आई नजर, इस गाड़ी में मिल सकती हैं ये खूबियां Hyundai Exter: सेफ्टी फीचर और अन्य Hyundai Exter: तमाम सेफ्टी फीचर से लैस है एक्सटर (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव) हुंडई एक्सटर 10 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली सबसे अधिक फीचर वाली कारों में से एक है. इसमें एंड्रॉइड ऑटो, ऐप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक के साथ 8.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, डुअल कैमरे के साथ डैशकैम, क्रूज़ कंट्रोल और 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ईएससी, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे तमाम फीचर दिए गए हैं. Hyundai Exter: इंजन और गियरबॉक्स हुंडई एक्सटर में 1.2-लीटर नेचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है समान इंजन हुंडई के ग्रैंड आई10 निओस ( Hyundai Grand i10 Nios) और ऑरा ( Hyundai Aura) जैसी गाड़ियों में भी पावर जनरेट करने का काम करता है. एक्सटर में लगा इंजन 82 bhp का पावर और अधिकतम 113 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी के साथ जोड़ा गया है. एक्सटर के S और SX ट्रिम का बाई-फ्यूल CNG वर्जन भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. (Article: Shakti Nath Jha)