Hyundai EXTER, Tata Punch, Maruti Ignis या Citroen C3? आपके लिए सही है कौन सी मिनी SUV? कीमतों की तुलना के बाद करें फैसला

Hyundai Exter micro SUV की कीमत 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरु है. कीमत के मामले में यह मिनी सब-कॉम्पैक्ट SUV अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे टक्कर देती है यहां देख सकते हैं.

Hyundai EXTER SUV: भारतीय बाजार में हुंडई की यह सबसे छोटी और सस्ती कार है.