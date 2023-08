Hyundai Venue Knight Edition: बाजार में आया वेन्यू का नाइट एडिशन, कीमत 10 लाख से शुरू, नई कार की खूबियां चेक करें

Hyundai Venue Knight Edition की कीमत भारतीय बाजार में 10.00 लाख रुपये से 13.48 लाख रुपये के बीच है.

Hyundai Venue Knight Edition: भारतीय बाजार में हुंडई वेन्यू नाइट एडिशन तीन ट्रिम्स- S(O), SX और SX(O) में उपलब्ध है. (फोटो एक्सप्रेस ड्राइव)