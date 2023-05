Yamaha R3 and MT-03: यामाहा की स्पोर्टबाइक R3 और MT-03 जल्द होगी लॉन्च, चेक करें फीचर, कीमत समेत तमाम डिटेल

Yamaha R3 and MT-03 Coming Soon: यामाहा की अपकमिंग MT-03 बाइक स्पीड किंग KTM 390 Duke को टक्कर देगी. जबकि सुपर स्पोर्टबाइक R3 का मुकाबला KTM RC 390 और Kawasaki Ninja 400 से है.

India-bound Yamaha R3 and MT-03 Coming Soon: यामाहा (Yamaha) लंबे समय बाद भारतीय बाजार में अपनी दमदार स्पोर्टबाइक R3 एक फिर से उतारने वाली है. कंपनी जल्द ही अपने इस क्रूजर बाइक को नेकेड सिबलिंग MT-03 के साथ पेश करेगी. हाल ही में हुई यामाहा की डीलर बैठक में दोनों अपकमिंग बाइक से पर्दा उठाने की बात हुई है. साथ ही इस बैठक में जिक्र किया गया है कि दोनों स्पोर्टबाइक को भारत में काफी संभावनाओं के साथ तैयार किया गया है.यामाहा की सुपर स्पोर्टबाइक R3 और नेकेड सिबलिंग MT-03 बाइक के बाजार में आने से पहले आइए दोनों मोटरसाइकिल के फीचर पर एक नजर डालते हैं. Yamaha R3 and MT-03: दोनों सुपर स्पोर्टबाइक में दिखेगा ये न्यू फीचर यामाहा R3 और MT-03 दोनों सुपर स्पोर्ट बाइक में एक जौसा लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित 2-सिलेंडर 321cc इंजन दिया गया हैं. यह इंजन 41.4bhp का पावर और 29.6Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है. दोनों बाइक में 130mm ट्रेवल के साथ KYB अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स दिया गया हैं. इनमें 125mm ट्रेवल के साथ रियर मोनो-शॉक देखने को मिलेगा. दोनों सुपर स्पोर्टबाइक में डुअल-चैनल ABS, 298mm फ्रंट डिस्क और 220mm रियर डिस्क भी मिलता है. Vande Bharat Express: राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, अजमेर से दिल्ली का सफर आसान, ये है रूट और टाइमिंग बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस के लिए यामाहा की R3 स्पोर्टबाइक में क्लिप-ऑन हैंडल और लो-डिज़ाइन्ड फ्यूल टैंक दिया गया है. बाइक को बेहतर फुरतीपन और अच्छी तरह से हैंडल किया जा सके इसे ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. कंपनी का दावा है कि R3 सुपर स्पोर्टबाइक का वेट बैलेंस 50/50 के रेशियो में है. वहीं यामाहा की MT-03 बाइक अधिक प्रैक्टिकल राइडिंग स्टैंस की पेशकश करती है. इसमें बैठने के लिए 780mm ऊंचाई वाली बेहतर सीट लगी है. यामाहा के मुताबकि राइडिंग क्वालिटी से समझौता किए बिना मोड़ते समय बाइक की स्थिति बैलेंस रहे इस सुनिश्चित करने के लिए MT-03 में 573mm स्विंगआर्म दिया गया है. यामाहा की दोनों अपकमिंग बाइक्स डुअल LED हेडलैंप, LED इंडिकेटर और LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लैस है. महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशब महिंद्रा का निधन, 99 साल के थे देश के सबसे बुजुर्ग अरबपति Yamaha R3 and MT-03: सुपर स्पोर्ट बाइक्स का इनसे है मुकाबला यामाहा की अपकमिंग MT-03 बाइक स्पीड किंग KTM 390 Duke को टक्कर देगी. बाजार में KTM 390 Duke बाइक 2.96 लाख रुपये कीमत (एक्स-शोरूम ) में उपलब्ध है. KTM स्ट्रीट बाइक में लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित सिंगल-सिलेंडर 373cc इंजन दिया गया है. यह इंजन 43bhp का पावर और 37Nm का टार्क जनरेट करने में सक्षम है. KTM 390 Duke अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक है. दूसरी तरफ यामाहा की सुपर स्पोर्टबाइक R3 का मुकाबला बाजार में उपलब्ध कई टू-व्हीलर से है. उन्हीं प्रतिद्वंद्वियों में से एक KTM RC 390 है जो बाजार में 3.16 लाख रुपये एक्सशोरूम कीमत में उपलब्ध है. KTM RC 390 के अलावा दूसरी बाइक Kawasaki Ninja 400 है जिसकी कीमत 5.19 लाख रुपये (एक्सशोरूम) से शुरू है. KTM 390 Duke की तर्ज पर KTM RC 390 में इंजन दिया गया हैं. यह इंजन Duke के जैसे पावर और टॉर्क जनरेट करता है. वहीं Kawasaki Ninja 400 में लिक्विड-कूल्ड तकनीक पर आधारित 399cc पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है. Ninja 400 में लगा दमदार इंजन 45bhp का पावर और 37Nm का टार्क जनरेट करता है.