Jeep Meridian Upland, Meridian X: जीप मेरिडियन के 2 स्पेशल एडिशन लॉन्च, नई SUV में फ्री मिलेगी 46,000 रुपये की एक्सेसरीज

जीप मेरिडियन एक थ्री-रो SUV है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 30.10 लाख रुपये से 37.50 लाख रुपये के बीच है.

जीप मेरिडियन SUV में बैठने के लिए 7 सीटें है.

Jeep Meridian Upland, Meridian X Special Editions Launched with New Accessories: जीप इंडिया (Jeep India) ने अपनी मेरिडियन SUV की नई स्पेशल एडिशन पेश की है. जीप मेरिडियन एक थ्री रो SUV है. कंपनी ने देश में इस नई SUV के लेटेस्ट वर्जन- जीप मेरिडियन अपलैंड (Jeep Meridian Upland) और जीप मेरिडियन एक्स (Jeep Meridian X) को कुछ खास व नए एक्सेसरीज के साथ लॉन्च किया है. मेरिडियन अपलैंड और मेरिडियन एक्स में दिए गए एक्सेसरीज की कीमत क्रमशः 46,000 रुपये और 36,000 रुपये है. जीप मेरिडियन SUV के स्पेशल एडिशन में क्या नई खूबियों दी गई हैं उसके बारे में आप यहां देख सकते हैं. Jeep Meridian Upland, Meridian X: स्पेशल एडिशन में ये है नया जीप मेरिडियन अपलैंड में रूफ कैरियर (roof carrier), साइड स्टेप्स (side steps), स्प्लैश गार्ड्स (splash guards), बूट ऑर्गनाइजर (boot organiser), सनशेड्स (sunshades), कार्गो मैट्स (cargo mats), टायर इन्फ्लेटर (tyre Inflator) और यूनिक हुड डीकैल (unique hood decal) अपडेट किए गए हैं. लेटेस्ट वर्जन वाली जीप मेरिडियन एक्स में बॉडी कलर लोअर (body colour lowers), ग्रे रूफ ( grey roo), पडल लैंप (puddle lamps) और एलॉय व्हील (alloy wheels) दिए गए हैं. इसके अलावा जीप के इन दोनों लेटेस्ट वर्जन वाले SUV में कुछ सामान्य ऐड-ऑन भी जोड़े गए हैं जिनमें साइडस्टेप्स, एंबिएंट लाइटिंग और फर्श मैट शामिल हैं. 2024 Tata Nexon Facelift: टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की पहली झलक, कंसेप्ट कार Curvv जैसे कई हाई टेक फीचर मिलने की उम्मीद Jeep Meridian: इंजन और गियरबॉक्स जीप कंपास (Jeep Compass) की तर्ज पर जीप मेरिडियन SUV में 2 लीटर 4-सिलेंडर मल्टीजेट डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन 167 bhp का पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ट्रांसमिशन के लिए इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुनने का विकल्प है. साथ ही इसमें FWD और AWD ड्राइवट्रेन भी दिया गया है. Jeep Meridian: कीमत और मुकाबला जीप मेरिडियन एक थ्री-रो SUV है. इस गाड़ी में बैठने के लिए 7 सीटें है. वर्तमान समय में इस SUV की एक्स-शोरूम कीमत 30.10 लाख रुपये से 37.50 लाख रुपये के बीच है. कंपनी ने जीप मेरिडियन SUV के लेटेस्ट वर्जन को दो नए कलर- सिल्वर मून (Silvery Moon) और गैलेक्सी ब्लू (Galaxy Blue) में पेश किया है. जीप की यह फुल-साइज़ स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल बाजार में उपलब्ध टोयोटा फॉर्च्यूनर (Toyota Fortuner), Isuzu MU-X समेत कई गाड़ियों को टक्कर देगी.